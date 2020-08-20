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Изабель Гулар показала грудь и идеальный загар на новых летних снимках 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Топ-модель показала голую грудь на летних снимках
Фото: @izabelgoulart
Изабель Гулар не раз повторяла, что ее любимое время года — лето. В качестве комплимента жарким дням и отличному настроению модель решила устроить фотосессию и сфотографировалась топлес к восторгу фанатов.
@izabelgoulart
Знойная бразильянка небрежно прикрыла изгибы руками и сделала акцент на украшения — браслеты, массивные серьги и сет из цепочек с кулонами, которые особенно эффектно смотрятся на фоне шоколадного загара.
@izabelgoulart
Глаза от яркого солнца Гулар прикрыла очками с трапецевидными стеклами в золотой оправе. Но все внимание заслуженно досталось зоне ее декольте, хотя обычно Изабель делает ставку на другую — не менее соблазнительную — часть тела.
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Звёзды , Изабель Гулар
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