Топ-модель показала голую грудь на летних снимках

Изабель Гулар не раз повторяла, что ее любимое время года — лето. В качестве комплимента жарким дням и отличному настроению модель решила устроить фотосессию и сфотографировалась топлес к восторгу фанатов.

@izabelgoulart

Знойная бразильянка небрежно прикрыла изгибы руками и сделала акцент на украшения — браслеты, массивные серьги и сет из цепочек с кулонами, которые особенно эффектно смотрятся на фоне шоколадного загара.

@izabelgoulart

Глаза от яркого солнца Гулар прикрыла очками с трапецевидными стеклами в золотой оправе. Но все внимание заслуженно досталось зоне ее декольте, хотя обычно Изабель делает ставку на другую — не менее соблазнительную — часть тела.