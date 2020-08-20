Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прилучный впервые рассказал об отдыхе в компании Карпович 

WMJ.ru 4 часа назад
Прилучный рассказал об отдыхе в компании Карпович
Фото: Starface
32-летний актер дал большое интервью и признался, как мучительно жить под пристальным вниманием журналистов.
Актер Павел Прилучный впервые за долгое время дал откровенное интервью о личной жизни. Среди прочего он упомянул и поездку с детьми в Крым, где был замечен в компании актрисы Мирославы Карпович. Не упомянув ни разу имени артистки, Прилучный описал, как внимание поклонников и прессы изрядно подпортили отдых не только ему, но и окружению.

Дети очень просились на море. Мы поехали большой компанией, несколько семей, сняли дом. И под этим домом уже на следующий день выстроилась шеренга журналистов,

— сообщил Павел в интервью журналу «7 Дней». Равно как и Карпович, Прилучный ни разу не упомянул и бывшую супругу Агату Муцениеце. Но признался, что этот год стал для него плохим и содержал события, которые выбивали его из колеи. По этой причине он не планирует праздновать приближающийся 33 день рождения.
Также Прилучный признался, что после выхода первого успешного фильма с его участием «На игре» ему пришлось работать таксистом. Тогда как раз наступил кризис 2008 года, и кинопроизводство замедлилось.
Рассказал актер и о воспитании детей. В частности, сообщил, что часто берет сына и дочь на съемки. Те нисколько не отвлекают отца и относятся к посещению площадки ответственно.
Видео дня. Звездные детки, мечтающие сменить пол
WMJ.ru: последние новости
47-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру, которой позавидовали юные подписчицы 47-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру, которой позавидовали юные подписчицы Дубцова похвасталась результатами пластики — и фанаты гадают, что изменила в себе певица Дубцова похвасталась результатами пластики — и фанаты гадают, что изменила в себе певица «Невозможно красивые»: Александр Петров поделился редким кадром с возлюбленной «Невозможно красивые»: Александр Петров поделился редким кадром с возлюбленной
Женский форум
Звёзды , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , журнал "7 Дней"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа новая причина смерти Легкоступовой
Названа новая причина смерти Легкоступовой
«Зачем бабке в климаксе напяливать фату»
«Зачем бабке в климаксе напяливать фату»
«На какие шиши Юля живет?»
«На какие шиши Юля живет?»
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Назван суперпродукт, который надо есть каждый день
02:15
Назван суперпродукт, который надо есть каждый день
Еда
Почему у рыжих появляются веснушки
02:20
Почему у рыжих появляются веснушки
Красота
Озвучена сумма, необходимая для подготовки к школе
00:37
Озвучена сумма, необходимая для подготовки к школе
Дети
Гибриды, которые стоит взять на заметку дачникам
05:03
Гибриды, которые стоит взять на заметку дачникам
Дом и сад Еда
Молодой муж Надежды Бабкиной оказался в больнице
02:59
Молодой муж Надежды Бабкиной оказался в больнице
Звёзды Здоровье
Звездные россиянки, выбравшие мужей помоложе
02:59
Звездные россиянки, выбравшие мужей помоложе
Любовь Звёзды
Звездные детки, мечтающие сменить пол
09:22
Звездные детки, мечтающие сменить пол
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение