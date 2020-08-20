Прилучный рассказал об отдыхе в компании Карпович

32-летний актер дал большое интервью и признался, как мучительно жить под пристальным вниманием журналистов.

Актер Павел Прилучный впервые за долгое время дал откровенное интервью о личной жизни. Среди прочего он упомянул и поездку с детьми в Крым, где был замечен в компании актрисы Мирославы Карпович . Не упомянув ни разу имени артистки, Прилучный описал, как внимание поклонников и прессы изрядно подпортили отдых не только ему, но и окружению.

Дети очень просились на море. Мы поехали большой компанией, несколько семей, сняли дом. И под этим домом уже на следующий день выстроилась шеренга журналистов,

— сообщил Павел в интервью журналу «7 Дней». Равно как и Карпович, Прилучный ни разу не упомянул и бывшую супругу Агату Муцениеце . Но признался, что этот год стал для него плохим и содержал события, которые выбивали его из колеи. По этой причине он не планирует праздновать приближающийся 33 день рождения.

Также Прилучный признался, что после выхода первого успешного фильма с его участием «На игре» ему пришлось работать таксистом. Тогда как раз наступил кризис 2008 года, и кинопроизводство замедлилось.

Рассказал актер и о воспитании детей. В частности, сообщил, что часто берет сына и дочь на съемки. Те нисколько не отвлекают отца и относятся к посещению площадки ответственно.