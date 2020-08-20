«Ножки иксиком»: Самбурская пожаловалась на фигуру

Настасья Самбурская знакома зрителю, благодаря своей роли в сериале «Универ». В нем актриса сыграла Кристину Соколовскую — уверенную в себе девушку, которая готова постоять за себя. Такой воспринимается актриса и в жизни, но даже ей не удалось избежать комплексов.

Настасья выложила пост в своем Instagram, где поделилась переживаниями насчет своих ног. Оказалось, что когда девушке было 13 лет брат сделал ей нелестный комментарий, который положил начало неуверенности в себе.

"В 13 я услышала от брата, что у меня кривые ноги. И всё, решила, что со стороны виднее. Знаете, мучаюсь больше половины жизни, стараюсь все время встать как-то правильно, правильную длину платьев и сапог выбирать, заморачиваюсь! И тут вчера, мужчина, который мне небезразличен, заявляет, пропуская меня вперёд: «Ого! А у тебя ножки иксиком». Достало меня это. Невозможно постоянно ходить и думать о ногах".

Пост девушка сопроводила видео в короткой юбке, правда, подписчики поспешили разубедить девушку. На видео хорошо видно, что у Настасьи нет очевидных проблем.