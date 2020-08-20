Прилучный рассказал об отдыхе в компании Карпович

32-летний актер дал большое интервью журналу «7 Дней». Это первый серьезный разговор после развода с актрисой Агатой Муцениеце , в котором Павел немного рассказал о своей новой личной жизни.

Актер признался, что устал жить под пристальным вниманием журналистов. Среди прочего он упомянул и поездку с детьми в Крым, где был замечен в компании актрисы Мирославы Карпович . Хотя имени актрисы в интервью Павел ни разу не озвучил.

Прилучный рассказал, как внимание прессы изрядно подпортили настроение не только ему, но и его окружению.

Дети очень просились на море. Мы поехали большой компанией, несколько семей, сняли дом. И под этим домом уже на следующий день выстроилась шеренга журналистов,

Артист признался, что этот год стал для него плохим и часто выбивал Павла из колеи, поэтому он, например, не будет праздновать день рождения. О бывшей супруге Павел также не упоминал.