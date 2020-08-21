Раскрыт секрет похудения российских звезд 

Врач-диетолог Надя Шарк раскрыла секрет похудения российских знаменитостей. Ее слова приводит газета «Комсомольская правда».
По словам Шарк, звезды сбрасывают лишний вес благодаря секретным продуктам в их рационе. «Во-первых, это красная чечевица — легкий для усвоения и невероятно полезный растительный белок, который очень важен при снижении веса», — отметила диетолог. На втором месте оказались специи: в частности, зира и имбирь. Они улучшают пищеварение, ускоряют метаболизм и способствуют усвоению пищи.
Шарк рекомендует пить сок алоэ, поскольку он содержит около 200 полезных активных веществ, в том числе энзимы, витамины и минералы. «Проникая вглубь клеток в 3–4 раза быстрее воды, алоэ вера помогает выводить токсины и шлаки», — подчеркивает специалист.
Одна из клиенток Шарк, певица Анна Калашникова, избавилась от лишнего веса благодаря кунжутному урбечу, чечевице, специями и соку алоэ. Кроме того, артистка заменила коровье молоко на соевое и миндальное.
Певец Прохор Шаляпин, по словам Шарк, похудел почти на десять килограммов, так как ел зеленую гречку, не пропускал приемы пищи и покрывал дневную норму белка с помощью рыбы, мяса, тофу, яиц и протеина. Однако его главный секрет похудения — сушеные яблоки. «Они ему заменяли сладкое, которое он очень любит и готов есть в неограниченных количествах», — пояснила диетолог.