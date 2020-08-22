Певица Азиза на похоронах своей подруги и коллеги Валентины Легкоступовой заявила, что с трудом верит в происходящее. По ее словам, когда она стояла у гроба 54-летней исполнительницы хита «Ягода-малина», то все время думала, что сейчас она откроет глаза и скажет: «Азизка, привет!»

«Для меня ее похороны — это безумие и кошмарный сон, который должен кончиться. Но, к сожалению, это не сон. Каждый раз, когда мы провожаем своих коллег и друзей, я думаю: «Где же взять силы, чтобы не сойти с ума?»

На похоронах Валентины Легкоступовой поклонники обсуждали ее макияж и красивое платье. Многие не верили в происходящее. При этом в траурном зале играли песни Легкоступовой, сообщает «Собеседник».