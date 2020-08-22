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«Для меня ее похороны — безумие и кошмарный сон» 

Teleprogramma.pro и ещё 8 2 часа назад
«Для меня ее похороны — безумие и кошмарный сон»
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Азиза на похоронах своей подруги и коллеги Валентины Легкоступовой заявила, что с трудом верит в происходящее. По ее словам, когда она стояла у гроба 54-летней исполнительницы хита «Ягода-малина», то все время думала, что сейчас она откроет глаза и скажет: «Азизка, привет!»

«Для меня ее похороны — это безумие и кошмарный сон, который должен кончиться. Но, к сожалению, это не сон. Каждый раз, когда мы провожаем своих коллег и друзей, я думаю: «Где же взять силы, чтобы не сойти с ума?»

На похоронах Валентины Легкоступовой поклонники обсуждали ее макияж и красивое платье. Многие не верили в происходящее. При этом в траурном зале играли песни Легкоступовой, сообщает «Собеседник».
Популярная исполнительница ушла из жизни несколько дней назад. Напомним, что внезапный уход из жизни певицы потряс многих звезд отечественного шоу-бизнеса. По одной из версий, к ее смерти может быть причастен третий муж яхтсмен Юрий Фирсов. Именно с ним звезда выпивала. Позже ее с пробитой головой обнаружила дочь. Возможно, мужчина нанес ей травмы. Еще по одной из версий, певица сама оступилась и упала в ванной, сильно ударившись головой.
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Звёзды , Другое , Юрий Фирсов , ИД "Собеседник"
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