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Киркоров встал на защиту Пугачевой 

Russianshowbiz.info и ещё 4 4 часа назад
Киркоров встал на защиту Пугачевой
Фото: Russianshowbiz.info
Филипп Киркоров встал на защиту Аллы Пугачевой и заявил, что она не стала бы вмешиваться в дела Валентины Легкоступовой.
После резонансного заявления музыкального критика Сергея Соседова Киркоров сообщил в программе «Прямой эфир» на канале «Россия-1», что слышал про Пугачеву «грязные слухи». Певец уверен, что его бывшая супруга никогда никому не чинила препятствий в карьере. Он возложил ответственность за потерю популярности на саму Легкоступову:

«Не надо обвинять в своих неудачах другого».

При этом Киркоров отметил, что погибшую Легкоступову считал «прекрасным исполнителем». Он вспомнил, как в «дерзкой молодости» с ней дружил и даже записал дуэт. Также артист оправдался за то, что не пришел на ее похороны. Причиной этому стала его развлекательная поездка в Грецию.
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Звёзды , Другое , Филипп Киркоров , Сергей Соседов , Алла Пугачева
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