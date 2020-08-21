Киркоров встал на защиту Пугачевой 

После резонансного заявления музыкального критика Сергея Соседова Киркоров сообщил в программе «Прямой эфир» на канале «Россия-1», что слышал про Пугачеву «грязные слухи». Певец уверен, что его бывшая супруга никогда никому не чинила препятствий в карьере. Он возложил ответственность за потерю популярности на саму Легкоступову:

«Не надо обвинять в своих неудачах другого».

При этом Киркоров отметил, что погибшую Легкоступову считал «прекрасным исполнителем». Он вспомнил, как в «дерзкой молодости» с ней дружил и даже записал дуэт. Также артист оправдался за то, что не пришел на ее похороны. Причиной этому стала его развлекательная поездка в Грецию.