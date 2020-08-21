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Филипп Киркоров встал на защиту Аллы Пугачевой по поводу Легкоступовой 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Киркоров встал на защиту Пугачевой
Фото: @fkirkorov
Примадонну до сих пор обвиняют в крахе карьеры Легкоступовой.
И музыкальный критик Сергей Соседов больше всех убежден в этом. Он говорит, что певицы не поделили песню.
После резонансного выступления критика за Аллу Борисовну решил вступиться Филлип Киркоров, который назвал все слова, витающие вокруг темы "грязными слухами".

«Я слышал эти грязные слухи, что обвиняют Аллу Пугачеву, что она кого-то там подсаживала, куда-то не пускала Так вот хочу защитить великую певицу. Не нужно обвинять в своих неудачах другого человека. Валя была прекрасным исполнителем, у нее была своя публика», — подчеркнул Киркоров во время шоу «Прямой эфир»

Он также заявил, что Пугачева не стала бы вмешиваться в дела Валентины Легкоступовой. Он даже вспомнил, как в «дерзкой молодости» с ней дружил и даже записал дуэт.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что дочь Легкоступовой жалуется на угрозы со стороны ее мужа.
Звёзды , Филипп Киркоров , Сергей Соседов , Филлип Киркоров , Алла Пугачева
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