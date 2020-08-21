Киркоров встал на защиту Пугачевой

Примадонну до сих пор обвиняют в крахе карьеры Легкоступовой.

И музыкальный критик Сергей Соседов больше всех убежден в этом. Он говорит, что певицы не поделили песню.

После резонансного выступления критика за Аллу Борисовну решил вступиться Филлип Киркоров , который назвал все слова, витающие вокруг темы "грязными слухами".

«Я слышал эти грязные слухи, что обвиняют Аллу Пугачеву, что она кого-то там подсаживала, куда-то не пускала Так вот хочу защитить великую певицу. Не нужно обвинять в своих неудачах другого человека. Валя была прекрасным исполнителем, у нее была своя публика», — подчеркнул Киркоров во время шоу «Прямой эфир»

Он также заявил, что Пугачева не стала бы вмешиваться в дела Валентины Легкоступовой. Он даже вспомнил, как в «дерзкой молодости» с ней дружил и даже записал дуэт.