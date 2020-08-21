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«Любовь уходит на острова разлуки»: Александр Серов рассказал о своей единственной жене 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Певец Александр Серов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей единственной жене — гимнастке Елене Стебеневой.
Кадр из программы "Судьба человека"
Серов вспомнил неудачный брак со Стебеневой

«Я не женился до 38 лет, потому что у меня не было своей квартиры. Я не хотел приводить жену в коммуналку. А потом я купил себе четырехкомнатную квартиру около МИД. Вскоре появилась и Лена в моей жизни. Я не люблю ворошить прошлое. Это просто неэтично. Я могу сказать какую-нибудь фразу, которая резанет по ушам, поэтому не хочу вспоминать те годы».

Как отметил певец, Стебенева была настоящей красавицей, фигуристая, спортсменка, гимнастка.

«Это все не могло не тронуть мою сентиментальную душу. Любовь уходит на острова разлуки и там поселяется. Так случилось и у нас»,

— заметил певец.
Напомним, что Александр Серов и Елена Стебенева были вместе на протяжении девятнадцати лет. У них в 1993 году родилась дочь Мишель. Пара рассталась в 2010 году.
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Звёзды , Видео , Александр Серов , МИД
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