«Я не женился до 38 лет, потому что у меня не было своей квартиры. Я не хотел приводить жену в коммуналку. А потом я купил себе четырехкомнатную квартиру около МИД. Вскоре появилась и Лена в моей жизни. Я не люблю ворошить прошлое. Это просто неэтично. Я могу сказать какую-нибудь фразу, которая резанет по ушам, поэтому не хочу вспоминать те годы».