Звезды, резко похудевшие в 2020 году 

Ролик рассказывает о российских и зарубежных знаменитостях, которые в нынешнем году привели себя в форму. Большинство представителей шоу-бизнеса стремятся быть обладателями изящных фигур, однако некоторые не желают вписываться в надуманные стандарты и не худеют. Тем не менее, со временем дают знать о себе проблемы со здоровьем, обусловленные лишним весом, так что и звёздам приходится заниматься собой. Какие селебрити избавились от лишних кило и похорошели, узнайте из видео.