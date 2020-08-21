Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезды, резко похудевшие в 2020 году 

Елена Красовская 2 часа назад
Ролик рассказывает о российских и зарубежных знаменитостях, которые в нынешнем году привели себя в форму. Большинство представителей шоу-бизнеса стремятся быть обладателями изящных фигур, однако некоторые не желают вписываться в надуманные стандарты и не худеют. Тем не менее, со временем дают знать о себе проблемы со здоровьем, обусловленные лишним весом, так что и звёздам приходится заниматься собой. Какие селебрити избавились от лишних кило и похорошели, узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» узнал, что Прилучный впервые рассказал об отдыхе в компании Карпович.
Звёзды , Видео , Здоровье , Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выяснилось, сколько заработала Собчак за 2019 год
Выяснилось, сколько заработала Собчак за 2019 год
Россиянка рассказала о жизни после обрезания
Россиянка рассказала о жизни после обрезания
«Большая грудь имеет значение»
«Большая грудь имеет значение»
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Что будет, если один ученик в классе заболеет COVID
01:32
Что будет, если один ученик в классе заболеет COVID
Дети Здоровье
Звезды, резко похудевшие в 2020 году
09:01
Звезды, резко похудевшие в 2020 году
Звёзды Здоровье
В чем разница между кальцинированной и пищевой содой
02:35
В чем разница между кальцинированной и пищевой содой
Дом и сад
Назван суперпродукт, который надо есть каждый день
02:15
Назван суперпродукт, который надо есть каждый день
Еда
Почему у рыжих появляются веснушки
02:20
Почему у рыжих появляются веснушки
Красота
Озвучена сумма, необходимая для подготовки к школе
00:37
Озвучена сумма, необходимая для подготовки к школе
Дети
Гибриды, которые стоит взять на заметку дачникам
05:03
Гибриды, которые стоит взять на заметку дачникам
Дом и сад Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение