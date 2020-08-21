Муцениеце в бикини сверкнула эффектным декольте 

«Надоели худышки! Тут есть на что взглянуть», «Ух! Роскошная мамочка», «Она так упорно худела после вторых родов! И вот как похорошела! Стройняшка-обаяшка», «Вообще-то главное в женщине не фигура, а ее душа», «Замечательно выглядит! Все при ней», «Пашка явно скучает по жене, но не признается в этом даже самому себе», «Очень милая девушка, сразу видно легкий человечек», «Пусть она найдет свое счастье! А Паша кусает локти, такую красотку упустил», «Любим вас! Нежная, искренняя и чистая душой», — такие комментарии появились под снимком Муцениеце.