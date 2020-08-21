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Муцениеце в бикини сверкнула эффектным декольте 

Teleprogramma.pro 31 минуту назад
Бывшая жена Павла Прилучного выглядит просто потрясающе. Комментарии поклонников на ее страничке в соцсети полны восторгов.
Поклонники актрисы сошлись во мнении, что расставшись с Павлом, Агата Муцениеце стала выглядеть еще краше. Она хорошеет день ото дня. Во-первых, девушка возобновила своим утренние тренировки и пробежки на свежем воздухе. Во-вторых, она не стала впадать в депрессию на фоне развода и слухов о романе бывшего мужа с Мирославой Карпович. Актриса занята самосовершенствованием и воспитанием детей. У нее нет времени на переживания. Знаменитость ведет собственный проект «Честный развод», оставаясь при этом на связи с верными почитателями.
После второй беременности Муцениеце сетовала на то, что она никак не могла вернуть свой дородовой вес. Агата сидела на различных диетах, однако похудеть ей не удавалось. Сейчас актриса может похвастаться точеной талией и красивой линией декольте. Так, на одном из летних фото экс-возлюбленная Павла Прилучного позировала в мини-бикини под тельняшку, впечатлив поклонников стройной фигурой.
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«Надоели худышки! Тут есть на что взглянуть», «Ух! Роскошная мамочка», «Она так упорно худела после вторых родов! И вот как похорошела! Стройняшка-обаяшка», «Вообще-то главное в женщине не фигура, а ее душа», «Замечательно выглядит! Все при ней», «Пашка явно скучает по жене, но не признается в этом даже самому себе», «Очень милая девушка, сразу видно легкий человечек», «Пусть она найдет свое счастье! А Паша кусает локти, такую красотку упустил», «Любим вас! Нежная, искренняя и чистая душой», — такие комментарии появились под снимком Муцениеце.

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Звёзды , Видео , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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