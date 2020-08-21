Выяснилось, сколько заработала Собчак за 2019 год

Стала известна декларация о доходах, расходах и имуществе Константина Богомолова , которую опубликовал департамент культуры России. В декларации также указаны доходы и жены Богомолова. Оказалось. что за прошлый год Ксения Собчан заработала 185,7 млн рублей.

​​«Я, безусловно, богатый человек по меркам Российской Федерации», — говорила недавно в интервью Ксения Собчак.

В собственности у Собчак есть три земельных участка площадью 1432, 1403 и 297 кв. м, жилой дом площадью 482,6 кв. км, три квартиры (одна из них принадлежит телеведущей на 1/3), пять нежилых помещений. Журналистка также владеет автомобилем Bentley Continental GT Speed. Об этом сообщил РБК.

В рейтинге представителей российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами Ксения Собчак занимает 15-е место.

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