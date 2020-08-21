53-летняя Хайек в купальнике удивила фигурой

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась фотографией в бикини с отдыха в Греции и порадовала фанатов. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На кадре 53-летняя знаменитость сидит за столиком в черном купальнике и солнцезащитных очках. Ее запечатлели с собранными в пучок волосами, в руке она держит небольшую чашку. «Немного кофе», — подписала Хайек пост, который набрал 815 тысяч лайков.

@salmahayek

Поклонников удивило стройное тело актрисы и они принялись писать ей комплименты в комментариях.

«Ты уверена, что тебе скоро исполнится 54?», «Ты прекрасна и у тебя идеальное тело», «Сексуально!», «Просто богиня», «Одна из самых красивых женщин в мире!» — восхищались они.

Ранее в августе Сальма Хайек показала фанатам фото в купальнике и без макияжа. На снимке она лежит в бикини коричневого цвета, склонив голову к бассейну. Она запечатлела себя без косметики.