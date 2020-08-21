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Тело 53-летней Хайек в купальнике удивило поклонников 

Lenta.ru 1 час назад
53-летняя Хайек в купальнике удивила фигурой
Фото: @salmahayek
Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась фотографией в бикини с отдыха в Греции и порадовала фанатов. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
На кадре 53-летняя знаменитость сидит за столиком в черном купальнике и солнцезащитных очках. Ее запечатлели с собранными в пучок волосами, в руке она держит небольшую чашку. «Немного кофе», — подписала Хайек пост, который набрал 815 тысяч лайков.
@salmahayek
Поклонников удивило стройное тело актрисы и они принялись писать ей комплименты в комментариях.

«Ты уверена, что тебе скоро исполнится 54?», «Ты прекрасна и у тебя идеальное тело», «Сексуально!», «Просто богиня», «Одна из самых красивых женщин в мире!» — восхищались они.

Ранее в августе Сальма Хайек показала фанатам фото в купальнике и без макияжа. На снимке она лежит в бикини коричневого цвета, склонив голову к бассейну. Она запечатлела себя без косметики.
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Звёзды , Сальма Хайек
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