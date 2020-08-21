Летучую затравили за волосатые ноги 

Елена Летучая с супругом Юрием Анашенковым отправились в романтическое путешествие в Танзанию, где отметили четвертую годовщину свадьбы. 41-летняя телеведущая активно делится впечатлениями, а заодно и эффектными сафари-образами.

Для прогулки по просторам жарких саванн Летучая выбрала стильный аутфит, выстроенный вокруг кипенно-белого цвета. На ней — объемная рубашка, будто позаимствованная у супруга, которую звезда замиксовала с остромодными шортами-бермудами. Дополнили look грубые ботинки-хайкеры на брутальной подошве и черная панама с асимметричными полями.

Не только живописные пейзажи и представители дикой природы привлекли внимание подписчиков. В фокусе оказались короткие шорты, которые открыли стройные ноги ведущей, а вместе с тем — и еще одну деталь. Фолловеры высмеяли Елену за отсутствие эпиляции выше колен.