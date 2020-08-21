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Летучую затравили за волосатые ноги 

Passion.ru 2 часа назад
Елена Летучая с супругом Юрием Анашенковым отправились в романтическое путешествие в Танзанию, где отметили четвертую годовщину свадьбы. 41-летняя телеведущая активно делится впечатлениями, а заодно и эффектными сафари-образами.
Для прогулки по просторам жарких саванн Летучая выбрала стильный аутфит, выстроенный вокруг кипенно-белого цвета. На ней — объемная рубашка, будто позаимствованная у супруга, которую звезда замиксовала с остромодными шортами-бермудами. Дополнили look грубые ботинки-хайкеры на брутальной подошве и черная панама с асимметричными полями.
Не только живописные пейзажи и представители дикой природы привлекли внимание подписчиков. В фокусе оказались короткие шорты, которые открыли стройные ноги ведущей, а вместе с тем — и еще одну деталь. Фолловеры высмеяли Елену за отсутствие эпиляции выше колен.

«Елена, ножки выше колена тоже нужно эпилировать — иначе очень забавно, мягко говоря, смотрится», «Теперь тоже не буду ножки брить выше колен. Очень уж эстетично смотрится», «Для того, чтобы фотографировать ножки, не нужно было так далеко ехать», «Программа „Ревизорро рекомендует красивые неэпилированные ножки“ — пишут в комментариях.

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Звёзды , Видео , Елена Летучая
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