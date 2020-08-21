Раскрыт секрет похудения российских звезд 

Врач-диетолог раскрыла секрет похудения российских знаменитостей. Об этом рассказала газета «Комсомольская правда».

Надя Шарк помогает звездам бороться с лишним весом, благодаря секретным продуктам в их рационе.

«Во-первых, это красная чечевица — легкий для усвоения и невероятно полезный растительный белок, который очень важен при снижении веса», — отметила диетолог.

Подойдут также специи зира и имбирь, так как они улучшают пищеварение, ускоряют метаболизм и способствуют усвоению пищи. А сушеными яблоками лучше заменить сладкое в рационе. Шарк также рекомендует пить сок алоэ, потому что он богат полезными элементами и легко усваивается.

«Проникая вглубь клеток в 3–4 раза быстрее воды, алоэ вера помогает выводить токсины и шлаки», — подчеркивает специалист.