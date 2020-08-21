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Раскрыт секрет похудения российских звезд 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Раскрыт секрет похудения российских звезд
Фото: depositphotos
Врач-диетолог раскрыла секрет похудения российских знаменитостей. Об этом рассказала газета «Комсомольская правда».
Надя Шарк помогает звездам бороться с лишним весом, благодаря секретным продуктам в их рационе.

«Во-первых, это красная чечевица — легкий для усвоения и невероятно полезный растительный белок, который очень важен при снижении веса», — отметила диетолог.

Подойдут также специи зира и имбирь, так как они улучшают пищеварение, ускоряют метаболизм и способствуют усвоению пищи. А сушеными яблоками лучше заменить сладкое в рационе. Шарк также рекомендует пить сок алоэ, потому что он богат полезными элементами и легко усваивается.
«Проникая вглубь клеток в 3–4 раза быстрее воды, алоэ вера помогает выводить токсины и шлаки», — подчеркивает специалист.
Одна из клиенток Шарк, певица Анна Калашникова, избавилась от лишнего веса благодаря кунжутному урбечу, чечевице, специями и соку алоэ. Кроме того, артистка заменила коровье молоко на соевое и миндальное.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как похудела Полина Гагарина.
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Звёзды , Анна Калашникова , Полина Гагарина , Комсомольская правда
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