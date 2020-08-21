Видео с больным Зайцевым обеспокоило поклонников 

На днях телеведущая Арина Шарапова встретилась с известным модельером и своим бывшим коллегой Вячеславом Зайцевым , завписав встречу на видео и выложив в свой микроблог.

«Вчера состоялась торжественная церемония вручения XVII Национальной премии в области индустрии моды "Золотое веретено". Идея вручения премии зародилась у Вячеслава Зайцева и Людмилы Ивановой более 20 лет назад, решив провести первый фестиваль моды под девизом «Российскому товару — российский рынок», — сообщила Арина, отметив, что счастлива дружить с Вячеславом.

Поклонником, посомотревших видео с участием Зайцева, обеспокоил его внешний вид: последнее время модельер сильно сдал и изменился внешне.

«Бедный Вячеслав», «Ну зачем этот бред? Он больной человек, он не понимает уже ничего. Караченцева (царствие небесное) полумертвого везде таскали и снимали и этого теперь», — возмутились некоторые подписчики.

Последние годы Вячеслав Зайцев борется с серьезным заболеванием, в результате которого поражаются клетки головного мозга, — болезнью Паркинсона. Чем дальше заходит заболевание, тем больше человек нуждается в заботе близки, со временем полностью теряя способность самостоятельно обслуживать себя.