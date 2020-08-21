Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео с больным Зайцевым обеспокоило поклонников 

Экспресс газета и ещё 1 1 час назад
На днях телеведущая Арина Шарапова встретилась с известным модельером и своим бывшим коллегой Вячеславом Зайцевым, завписав встречу на видео и выложив в свой микроблог.

«Вчера состоялась торжественная церемония вручения XVII Национальной премии в области индустрии моды "Золотое веретено". Идея вручения премии зародилась у Вячеслава Зайцева и Людмилы Ивановой более 20 лет назад, решив провести первый фестиваль моды под девизом «Российскому товару — российский рынок», — сообщила Арина, отметив, что счастлива дружить с Вячеславом.

Поклонником, посомотревших видео с участием Зайцева, обеспокоил его внешний вид: последнее время модельер сильно сдал и изменился внешне.

«Бедный Вячеслав», «Ну зачем этот бред? Он больной человек, он не понимает уже ничего. Караченцева (царствие небесное) полумертвого везде таскали и снимали и этого теперь», — возмутились некоторые подписчики.

Последние годы Вячеслав Зайцев борется с серьезным заболеванием, в результате которого поражаются клетки головного мозга, — болезнью Паркинсона. Чем дальше заходит заболевание, тем больше человек нуждается в заботе близки, со временем полностью теряя способность самостоятельно обслуживать себя.
Экспресс газета: последние новости
55-летняя Элизабет Херли похвасталась фигурой в бикини 55-летняя Элизабет Херли похвасталась фигурой в бикини Юлия Высоцкая рассказала, как проверить женскую дружбу Юлия Высоцкая рассказала, как проверить женскую дружбу Анна Седокова опубликовала фото в бикини на велосипеде Анна Седокова опубликовала фото в бикини на велосипеде
Женский форум
Звёзды , Видео , Другое , Арина Шарапова , Людмила Иванова , Вячеслав Зайцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Каждой после 40 нужен молодой любовник»
«Каждой после 40 нужен молодой любовник»
Россиянка рассказала о жизни после обрезания
Россиянка рассказала о жизни после обрезания
«Мышка, зайка, кисонька»
«Мышка, зайка, кисонька»
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Как правильно носить утягивающее белье
02:48
Как правильно носить утягивающее белье
Красота Здоровье
Почему Ветлицкая отказалась от крестной дочери
02:56
Почему Ветлицкая отказалась от крестной дочери
Звёзды
Что будет, если один ученик в классе заболеет COVID
01:32
Что будет, если один ученик в классе заболеет COVID
Дети Здоровье
Звезды, резко похудевшие в 2020 году
09:01
Звезды, резко похудевшие в 2020 году
Звёзды Здоровье
В чем разница между кальцинированной и пищевой содой
02:35
В чем разница между кальцинированной и пищевой содой
Дом и сад
Назван суперпродукт, который надо есть каждый день
02:15
Назван суперпродукт, который надо есть каждый день
Еда
Почему у рыжих появляются веснушки
02:20
Почему у рыжих появляются веснушки
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение