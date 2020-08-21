Растительность на теле до сих пор вызывает у российских пользователей Сети шок. Елена Летучая выложила фотографию из отпуска, но нарвалась на множество негативных комментариев.
Женщина отправилась в романтическое путешествие в Танзанию вместе с супругом Юрием Анашенковым. Там они решили отметить четвертую годовщину свадьбы.
Летучая поделилась с поклонниками видео из путешествия, но вместо необычных животных и стильной одежды ведущей, внимание фанатов привлекли ноги звезды. Фолловеры высмеяли Елену за отсутствие эпиляции выше колен.
«Елена, ножки выше колена тоже нужно эпилировать — иначе очень забавно, мягко говоря, смотрится», «Теперь тоже не буду ножки брить выше колен. Очень уж эстетично смотрится», «Для того, чтобы фотографировать ножки, не нужно было так далеко ехать», «Программа „Ревизорро рекомендует красивые неэпилированные ножки“ — пишут в комментариях.
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