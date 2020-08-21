«Полумертвого таскали»: видео Зайцева напугало фанатов

Телеведущая Арина Шарапова встретилась с известным модельером Вячеславом Зайцевым . Девушка записала встречу на видео и поделилась с подписчиками в своем блоге.

Встретились они на почве того, что 19 августа 2020 года состоялась церемония вручения XVII Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено», которую основал Зайцев.

Правда, премия в меньшей степени волновала фанатов модельера. Поклонники обеспокоены состоянием здоровья любимца публики.

«Бедный Вячеслав», «Ну зачем этот бред? Он больной человек, он не понимает уже ничего. Караченцева (царствие небесное) полумертвого везде таскали и снимали», — возмутились некоторые подписчики.

Последние годы Вячеслав Зайцев борется с болезнью Паркинсона, которая поражает клетки головного мозга. По мере развития заболевания человек теряет способность ухаживать за собой самостоятельно.