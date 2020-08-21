Полуобнаженная Рудова рассказала о доступном сексе 

«Снять одежду и заняться сексом — легко. Люди делают это постоянно. Но открыть свою душу кому-либо, впустить их в свои мысли, страхи, будущее, надежды и мечты — вот, что значит обнажиться», — процитировала артистка американского писателя Роба Белла.