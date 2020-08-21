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Петров публично унизил Бурунова во время интервью 

Клео.Ру и ещё 1 53 минуты назад
Петров публично унизил Бурунова во время интервью
Фото: Клео.Ру
Актер повел себя крайне некорректно, а пользователи сети были восхищены терпением и мудростью Сергея. Он не среагировал на странные провокации коллеги.
Сергей Бурунов и Александр Петров неоднократно были задействованы в съемках нескольких проектов. Поклонники обратили внимание, что Бурунов, несмотря на дружеский формат общения, несколько снисходительно относится к Саше.
На заявление Петрова в интервью Дудю о мечте получить Оскар, Бурунов саркастично рассмеялся. Его реакция разошлась по сети мемами. По всей видимости, это задело Александра. Именно к такому выводу пользователи сети пришли, увидев интервью Сергея журналу Мaxim.
Актер беседовал с интервьюером. Неожиданно в кадре появился Саша. Как выяснилось позже, он присутствовал неподалеку, но присоединиться к беседе его никто не приглашал.
Петров не стал беседовать. Он бесцеремонно подошел к Бурунову, начал хлопать его ладошкой по лысине и дергать за уши. Сергей и интервьюер старались не реагировать на провокации молодого артиста.
Тогда Саша решил окончательно перетянуть внимание на себя, улегшись в студии прямо на пол. Только после этого его наконец-то удалось выпроводить из кадра.
Сергей не выдержал и прокомментировал поведение коллеги. Артист честно признался, что всегда ассоциировал Петрова с маленьким ребенком. Своим поведением он напоминает маленьких детей, которые всяческим образом достают родителей, ползая по телу и дергая. При этом сбросить его с себя Бурунову жалко.
Зрители к такому поведению отнеслись неоднозначно. Одни писали, что Петров страдает от звездной болезни. По их мнению, с его стороны было крайне неуважительно перетягивать внимание на себя таким некрасивым образом.
Нашлись и защитники, которые не заметили в поведении Саши ничего страшного. Они твердили, что между коллегами сложился такой формат общения. Они любят подшучивать друг над другом, а пресса и поклонники трактуют это не правильно.
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Звёзды , Александр Петров , Сергей Бурунов
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