Петров публично унизил Бурунова во время интервью 

Актер повел себя крайне некорректно, а пользователи сети были восхищены терпением и мудростью Сергея . Он не среагировал на странные провокации коллеги.

Сергей Бурунов и Александр Петров неоднократно были задействованы в съемках нескольких проектов. Поклонники обратили внимание, что Бурунов, несмотря на дружеский формат общения, несколько снисходительно относится к Саше.

На заявление Петрова в интервью Дудю о мечте получить Оскар, Бурунов саркастично рассмеялся. Его реакция разошлась по сети мемами. По всей видимости, это задело Александра. Именно к такому выводу пользователи сети пришли, увидев интервью Сергея журналу Мaxim.

Актер беседовал с интервьюером. Неожиданно в кадре появился Саша. Как выяснилось позже, он присутствовал неподалеку, но присоединиться к беседе его никто не приглашал.

Петров не стал беседовать. Он бесцеремонно подошел к Бурунову, начал хлопать его ладошкой по лысине и дергать за уши. Сергей и интервьюер старались не реагировать на провокации молодого артиста.

Тогда Саша решил окончательно перетянуть внимание на себя, улегшись в студии прямо на пол. Только после этого его наконец-то удалось выпроводить из кадра.

Сергей не выдержал и прокомментировал поведение коллеги. Артист честно признался, что всегда ассоциировал Петрова с маленьким ребенком. Своим поведением он напоминает маленьких детей, которые всяческим образом достают родителей, ползая по телу и дергая. При этом сбросить его с себя Бурунову жалко.

Зрители к такому поведению отнеслись неоднозначно. Одни писали, что Петров страдает от звездной болезни. По их мнению, с его стороны было крайне неуважительно перетягивать внимание на себя таким некрасивым образом.

Нашлись и защитники, которые не заметили в поведении Саши ничего страшного. Они твердили, что между коллегами сложился такой формат общения. Они любят подшучивать друг над другом, а пресса и поклонники трактуют это не правильно.