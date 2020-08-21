Киркоров в плавках восхитил фанатов 

53-летний Филипп Киркоров сейчас отдыхает в Греции. Поп-король находится на курорте Элунда вместе с детьми — сыном Мартином и дочерью Эллой-Викторией.

Сегодня артист показал, как катается на флайборде (доске, поднимающей человека над волнами за счет сильных струй воды под давлением). Для Киркорова эта поездка стала дебютной. Певец выложил видео, на котором мчится над водой, пытается удержать равновесие и даже падает (чем маэстро совершенно не смущен).

«Пятница — она такая… Непредсказуемая, опасная, шальная и всегда на кураже!» — написал Филипп и пожелал своим поклонникам провести пятницу так же «безудержно».

Фанатов восхитила не только смелость Киркорова, но и его фигура. «Ножки — огонь», «Вы король во всем», — похвалили звезду фолловеры. Многие отметили, что исполнитель прямо-таки излучает позитив, и на него стоит равняться всем.