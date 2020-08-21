Орлова в бикини засветила сногсшибательную фигуру 

«Остается только завидовать», «Бомбезная талия! Стройняшка», «Слышим рыдания Кадони», «Оленька, а где вы отдыхаете?!», «К идеальному плану прилагается идеальная фигура! Поделитесь секретом идеального плана и фигуры», «Любим вас! Просто супер, нет слов», «И как вас Влад отпустил на моря?!», «До чего же хороша! И самое главное у Оли замечательная чувственная натура, она такая добрая и нежная», «Можно только восхищаться», «Ослепительная, словно морская русалка», — такие комментарии появились под снимком певицы.