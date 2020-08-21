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Орлова в бикини засветила сногсшибательную фигуру 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Орлова в бикини засветила сногсшибательную фигуру
Фото: Teleprogramma.pro
Ольга Орлова наслаждается уединенными августовскими каникулами. Однако пока не ясно, где и с кем отдыхает певица. Поклонники артистки недоумевают: как Влад Кадони мог отпустить от себя любимую соведущую. Однако среди поклонников знаменитости нашлись и те, кто подметил, что этих двоих связывает только дружба и ничего больше. Фанаты уверены, что экс-солистка группы «Блестящие» мастерски прячет от свою вторую половинку. При этом подписчики артистки сошлись во мнении, что возможный избранник Орловой вряд ли принадлежит миру шоу-бизнеса, иначе бы пару уже заметили на каком-то из светских мероприятий.
@olgaorlova1311

«У меня идеальный план на день — ничего не делать! Долго, конечно, в таком режиме не протянешь, но первые дни — это предел мечтаний», — отметила Орлова.

На отдыхе певица похвасталась сногсшибательной фигурой, позировав в мокром купальнике. Ольга обладает тонкой талией, рельефным животиком, красивыми бедрами без грамма целлюлита и растяжек. Она выглядит значительно моложе своих лет. Певице не дашь больше тридцати пяти.

«Остается только завидовать», «Бомбезная талия! Стройняшка», «Слышим рыдания Кадони», «Оленька, а где вы отдыхаете?!», «К идеальному плану прилагается идеальная фигура! Поделитесь секретом идеального плана и фигуры», «Любим вас! Просто супер, нет слов», «И как вас Влад отпустил на моря?!», «До чего же хороша! И самое главное у Оли замечательная чувственная натура, она такая добрая и нежная», «Можно только восхищаться», «Ослепительная, словно морская русалка», — такие комментарии появились под снимком певицы.

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Звёзды , Влад Кадони , Ольга Орлова
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