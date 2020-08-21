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«Она была нищей» — новые откровения мужа Валентины Легкоступовой

Popcake.tv
3 часа назад
Женский форум1
Юрий Фирсов остаётся главным подозреваемым и виновным в смерти популярной певицы Валентины Легкоступовой. По мнению друзей и близких арститки, её можно было спасти, если бы Фирсов своевременно предпринял меры, а не продолжил спаивать супругу. В своё оправдание Фирсов высказался достаточно жёстко:
«Валя до знакомства со мной была нищей. Она даже не могла прилететь ко мне в Турцию, потому что у неё не было денег. Концертов не было, работы тоже. Её директоры её по-просту обворовали, оставляя ей копейки на отнюдь не звездное существование. Она мне жаловалась на это. Повторюсь, мы жили за мой счёт все наши отношения. На мои деньги мы сделали ей пластическую операцию, мы оплачивали обучение Матвею, почему дети, которые сейчас поливают меня грязью, забивают об этом» — рассказал Фирсов после церемонии прощания репортёру Popcake.tv.
Женский форум1
Звёзды,Юрий Фирсов,
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