«Валя до знакомства со мной была нищей. Она даже не могла прилететь ко мне в Турцию, потому что у неё не было денег. Концертов не было, работы тоже. Её директоры её по-просту обворовали, оставляя ей копейки на отнюдь не звездное существование. Она мне жаловалась на это. Повторюсь, мы жили за мой счёт все наши отношения. На мои деньги мы сделали ей пластическую операцию, мы оплачивали обучение Матвею, почему дети, которые сейчас поливают меня грязью, забивают об этом» — рассказал Фирсов после церемонии прощания репортёру Popcake.tv.