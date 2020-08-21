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Самые дикие шпагаты Волочковой 

Я Покупаю 4 часа назад
Самые дикие шпагаты Волочковой
Фото: @volochkova_art
Бывшая балерина Анастасия Волочкова регулярно показывают своим поклонникам свои навыки шпагата. Одни считают, что Волочкова просто хвастается, другие же думают, что это ее способ не потерять спортивную форму и немного повеселить публику. Однако артистка уже не видит границ разумного и подвергает свою жизнь опасности.
@volochkova_art
Недавно звезда опубликовала снимок, где позирует в своей любимой позе на каменных перилах балкона. Поклонники переживают, что бывшая балерина может не рассчитать собственных сил. Впрочем, выглядит все равно эффектно.
@volochkova_art
Звезда также впечатлила поклонников своим аэрошпагатом, между двух самолетов. Артистка признается, что любит позировать в необычных местах. Хейтеры спорят, что гораздо эффектнее получился бы снимок, если бы самолеты были в воздухе.
@volochkova_art
К слову, тонну хейта Волочкова получила, когда опубликовала снимок, на котором она сидит на шпагате прямо на подаренной купели. Хоть артистка и заявила, что обожает ледяную купель и для нее этот подарок много значит, в комментариях нашлись люди, которые не признали восхищения артистки.
@volochkova_art
Пожалуй, самый безопасный, но забавный шпагат. Поклонники называли это фото «притаившимся тигром». А все из-за любимой туники Анастасии со звериной мордой.
Волочкова признается, что очень любит банные процедуры. Видимо, они ей нравятся настолько, что она решила показать мастер-класс, как садиться в любимую позу в бане. Поклонники считают, что Анастасия показывает подписчикам свое видение мира и прекрасного, только обычно ее мало кто понимает и из-за этого хейтят.
@volochkova_art
Впрочем, Волочкова хотя бы не фотошопит свою фигуру: ​Не ангел, а Франкенштейн: ретушер Victoria's Secret рассказала о фотошопе фигур моделей. Пока Анастасия публикует свои шпагаты, другим звездам тоже прилетает негатив: ​Срамота: поклонники Насти Каменских негативно оценили ее фото с ягодицами.
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Звёзды , Настя Каменских , Анастасия Волочкова
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