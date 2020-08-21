Самые дикие шпагаты Волочковой 

Бывшая балерина Анастасия Волочкова регулярно показывают своим поклонникам свои навыки шпагата. Одни считают, что Волочкова просто хвастается, другие же думают, что это ее способ не потерять спортивную форму и немного повеселить публику. Однако артистка уже не видит границ разумного и подвергает свою жизнь опасности.

@volochkova_art

Недавно звезда опубликовала снимок, где позирует в своей любимой позе на каменных перилах балкона. Поклонники переживают, что бывшая балерина может не рассчитать собственных сил. Впрочем, выглядит все равно эффектно.

@volochkova_art

Звезда также впечатлила поклонников своим аэрошпагатом, между двух самолетов. Артистка признается, что любит позировать в необычных местах. Хейтеры спорят, что гораздо эффектнее получился бы снимок, если бы самолеты были в воздухе.

@volochkova_art

К слову, тонну хейта Волочкова получила, когда опубликовала снимок, на котором она сидит на шпагате прямо на подаренной купели. Хоть артистка и заявила, что обожает ледяную купель и для нее этот подарок много значит, в комментариях нашлись люди, которые не признали восхищения артистки.

@volochkova_art

Пожалуй, самый безопасный, но забавный шпагат. Поклонники называли это фото «притаившимся тигром». А все из-за любимой туники Анастасии со звериной мордой.

Волочкова признается, что очень любит банные процедуры. Видимо, они ей нравятся настолько, что она решила показать мастер-класс, как садиться в любимую позу в бане. Поклонники считают, что Анастасия показывает подписчикам свое видение мира и прекрасного, только обычно ее мало кто понимает и из-за этого хейтят.

@volochkova_art