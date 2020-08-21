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Лоза побывал в Крыму и рассказал о своих впечатлениях 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Лоза побывал в Крыму и поделился впечатлениями
Фото: РИА Новости
Российский певец Юрий Лоза отправился на отдых в Крым и рассказал о ситуации на полуострове. Своими впечатлениями артист поделился на странице в Facebook.
Юрий Лоза утверждает, что республике необходимы «влюбленные в свой край специалисты», так, как заметил артист, сейчас местные жители ориентированы на «быстрое зарабатывание денег» и не думают о перспективах.
Также Лоза добавил, что регион нуждается в запасе свободных средств:

«Сам себя Крым прокормить и обеспечить всем необходимым пока не может, а все, что отпускается из федерального бюджета, тут же расходуется на затыкание дыр, обслуживание неотложных нужд или разлетается непонятно куда».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Киркоров встал на защиту Пугачевой.
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Звёзды , Юрий Лоза
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