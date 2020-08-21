Лоза побывал в Крыму и поделился впечатлениями

Российский певец Юрий Лоза отправился на отдых в Крым и рассказал о ситуации на полуострове. Своими впечатлениями артист поделился на странице в Facebook.
Юрий Лоза утверждает, что республике необходимы «влюбленные в свой край специалисты», так, как заметил артист, сейчас местные жители ориентированы на «быстрое зарабатывание денег» и не думают о перспективах.
Также Лоза добавил, что регион нуждается в запасе свободных средств:
«Сам себя Крым прокормить и обеспечить всем необходимым пока не может, а все, что отпускается из федерального бюджета, тут же расходуется на затыкание дыр, обслуживание неотложных нужд или разлетается непонятно куда».
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