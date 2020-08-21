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Блогера Лену Миро шокировала фотография Снежаны Георгиевой 

Анастасия Иванова 3 часа назад
«Все видели, как мои крепостные мне руки лижут?»
Фото: @georgievas
Российская бизнес-леди, владелица винного бизнеса и ресторана в Москве Снежана Георгиева опубликовала фотографию, которая шокировала скандального блогера Лену Миро.
@georgievas
Сотрудники ресторана, принадлежащего бизнес-леди, сделали татуировки с логотипом компании. Вот как Георгиева подписала снимок:

«Мои любимые #zbteam, мы вместе уже не первый год в радостях и трудностях. Вы моя опора, а я ваша. Но о такой фанатичной преданности нашему общему делу я даже не мечтала».

Лена Миро утверждает, что Георгиевой «по приколу выложить у себя в Инстаграме самоунижение людей, которые у нее работают». Блогер также добавила:

«У работников — наколки на всю жизнь, а барыньки — мимолётная фоточка в соцсети для эскортниц: "Все видели, какая я важная, как мои крепостные мне руки лижут?"У людей — экономический кризис, неуверенность в завтрашнем дне, страх потерять работу и, как следствие, желание выслужиться перед барынькой, а у барыньки — очередная возможность подкормить свое эго».

Ранее «Рамблер» писал о том, что раскрыт секрет похудения российских звезд.
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Звёзды , Снежана Георгиева , Лена Миро
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