«Все видели, как мои крепостные мне руки лижут?»

«У работников — наколки на всю жизнь, а барыньки — мимолётная фоточка в соцсети для эскортниц: "Все видели, какая я важная, как мои крепостные мне руки лижут?"У людей — экономический кризис, неуверенность в завтрашнем дне, страх потерять работу и, как следствие, желание выслужиться перед барынькой, а у барыньки — очередная возможность подкормить свое эго».