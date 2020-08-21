Панин рассказал, как попасть в закрытую Европу 

Актер Алексей Панин , основываясь на законе и личном опыте, рассказал, как недавно без проблем сумел уехать Испанию. Об этом сообщает «Собеседник».

Панин записал видео для тех, «кто хочет узнать, как в период коронавируса попасть в Европу»:

«Для этого сначала вам нужно получить визу D, которая разрешает проживание в той или иной стране. Фактически это уже резиденция. То есть я являюсь резидентом Испании. Мне теперь нужно только собрать определенные документы здесь: электронную подпись, оформить прописку, и тогда я уже получу пластиковую карту (фактическое подтверждение полученного вида на жительство в Испании. — Прим. Рамблер)».

Известно, что 42-летний актер уже обзавелся жильем в Испании, поэтому проблем с пропиской у него скорее всего не будет. Артист также рассказал, что ему помог получить визу D его товарищ и юрист Сергей Лось.

Алексей Панин признался, что несмотря на вид на жительство, напрямую из России в Испанию он не полетел: