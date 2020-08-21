Панин рассказал, как попасть в закрытую Европу 

«Для этого сначала вам нужно получить визу D, которая разрешает проживание в той или иной стране. Фактически это уже резиденция. То есть я являюсь резидентом Испании. Мне теперь нужно только собрать определенные документы здесь: электронную подпись, оформить прописку, и тогда я уже получу пластиковую карту (фактическое подтверждение полученного вида на жительство в Испании. — Прим. Рамблер)».
«Я полетел надежным путем — через Турцию. Огромные пересадки, тяжело, но стопроцентно. Сначала рейс Москва-Анталия, потом 6-часовая пересадка… Пока ждал, сдал тест на коронавирус. В Европе он, главное, никому не понадобился. Это официальный тест. По большому счету это вытягивание денег из туристов, но сдавать тест никто не заставляет — это дело добровольное, стоит 35 евро».