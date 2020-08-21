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Панин рассказал, как попасть в закрытую Европу 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Панин рассказал, как попасть в закрытую Европу
Фото: РИА Новости
Актер Алексей Панин, основываясь на законе и личном опыте, рассказал, как недавно без проблем сумел уехать Испанию. Об этом сообщает «Собеседник».
Панин записал видео для тех, «кто хочет узнать, как в период коронавируса попасть в Европу»:

«Для этого сначала вам нужно получить визу D, которая разрешает проживание в той или иной стране. Фактически это уже резиденция. То есть я являюсь резидентом Испании. Мне теперь нужно только собрать определенные документы здесь: электронную подпись, оформить прописку, и тогда я уже получу пластиковую карту (фактическое подтверждение полученного вида на жительство в Испании. — Прим. Рамблер)».

Известно, что 42-летний актер уже обзавелся жильем в Испании, поэтому проблем с пропиской у него скорее всего не будет. Артист также рассказал, что ему помог получить визу D его товарищ и юрист Сергей Лось.
Алексей Панин признался, что несмотря на вид на жительство, напрямую из России в Испанию он не полетел:

«Я полетел надежным путем — через Турцию. Огромные пересадки, тяжело, но стопроцентно. Сначала рейс Москва-Анталия, потом 6-часовая пересадка… Пока ждал, сдал тест на коронавирус. В Европе он, главное, никому не понадобился. Это официальный тест. По большому счету это вытягивание денег из туристов, но сдавать тест никто не заставляет — это дело добровольное, стоит 35 евро».

Ранее «Рамблер» писал о том, сколько заработала Собчак за 2019 год.
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