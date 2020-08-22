Волочкова в бикини со стразами обнажила ноги

Во время карантина Волочкова признавалась, что готова устроить торжество прямо в своем особняке. Только на платье она готова потратить колоссальную сумму — 15 миллионов рублей. По всей видимости, свадьба состоится скоро, так как балерина на днях уехала в путешествие которое назвала свадебным. Анастасия решила воспользоваться возможность и отдохнуть на море, а уже потом сочетаться браком с избранником, хотя обычно влюбленные делают наоборот.