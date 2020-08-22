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Шурыгина полностью разделась для фото в душе 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Звезда телешоу и скандальная блондинка 21-летняя Диана Шурыгина в Instagram поделилась пикантным снимком. На фотографии она запечатлена в душе. При этом на фотографии она полностью обнажена. Шурыгина никак не стала подписывать кадр.

«И кто после этого ей поверит, что она жертва изнасилования? Хотя ей никто изначально не верил», «Когда рейтинг упал до минимума и его надо как-то поднять», «Это уже перебор. Будем жаловаться в „Пусть говорят“, — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что скандальная девушка, которую несколько лет назад изнасиловали в Ульяновске не вечеринке и после она не сходила с экранов телевизоров, сейчас встречается с миллионером Денисом Ребровым. Она живет с ним в элитном районе Москва-Сити.
@shurygina_vlog
Добавим, что в 2017 году она вышла замуж за оператора Андрея Шлягина. С ним она познакомилась на съемках программы „Шуры-муры“. Правда, долго этот брак не просуществовал.
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Звёзды , Видео , Андрей Шлягин , Диана Шурыгина
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