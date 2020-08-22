Шурыгина полностью разделась для фото в душе 

«И кто после этого ей поверит, что она жертва изнасилования? Хотя ей никто изначально не верил», «Когда рейтинг упал до минимума и его надо как-то поднять», «Это уже перебор. Будем жаловаться в „Пусть говорят“, — отметили в комментариях пользователи.