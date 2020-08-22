По словам Джорджа Ровалса, 73-летняя звезда страдает из-за отсутствия секса.

София Ротару отметила 73-й день рождения. Пышных торжеств звезда устраивать не стала. Праздник София Михайловна отметила в кругу близких в своем роскошном доме под Киевом. Звезду поздравляли невестка с сыном, а также внуки. Снимки с торжества Ротару выложила в интернет.

Звездный стилист Джордж Ровалс, в свое время сотрудничавший с Аллой Пугачевой Джулией Робертс и другими звездами, в ужасе от снимков. Он заявил: сейчас Ротару больше похожа на соломенную вдову, нежели на популярную певицу.

— У Софии одна беда: у нее никогда не было своего образа, — кипятится Джордж Ровалс. — Поэтому ее фотографии с дня рождения меня не могут вдохновлять. Что мы видим? Платье ужасное, прическа еще хуже! Ротару с прилизанными волосами смотрится так, будто не успела помыть голову! Где же объем? Хотя бы волны сделала! А она утюжком все волосы вытянула: палки висят на лице! Кто этот ужасный аппарат придумал? Софье его надо выкинуть! Ходит точно соломенная вдова. Джордж считает, что Ротару уродуют мастера, с которыми она сотрудничает.

— Они — полные (матерное слово. — Авт.), которые не разбираются в тонкостях красоты, — продолжает Джордж. — Женщина в настоящем шоубизнесе должна быть тигрицей, а не сусликом! Но те люди, которые работают с нашими звездами, этого не понимают совсем! У Ротару молдавские корни. Она может позволить себе открыть лицо. У нее же очень красивые черты! Они требуют стильной и модной прически, а не закручивания на плойку локонов. Я никогда не видел у Ротару элегантной прически. Мой вывод, что она просто очень жадная…

А еще — злая! — продолжает Ровалс. — Это она на сцене добрая и улыбчивая. Я много раз наблюдал ее за кулисами. Как только она выходит со сцены, сразу меняется. Становится злой! Это, наверное, оттого, что в ее жизни нет мужика. Почему бабы бывают злыми? Из-за недостатка секса! Многие скажут: какой интим в 73 года?! Поверьте мне, можно и в 80 лет этим заниматься! Посмотрите на певицу Ceca из Сербии. Ей за шестьдесят, но выглядит роскошно! А наша Ротару как была совковая, так и осталась.

«У Распутиной –привязанные мочалки!»

Джордж возмущается: многие наши дивы выглядят ужасно.

— Звезды жалеют денег на хороших мастеров. Думают, что сэкономят на стилистах и станут еще богаче. Все выходят на сцену с висячими сосульками.

Возьмите безвкусную Машку Распутину! — вздыхает Ровалс. — При ее деньгах могла бы быть конфеткой. Но она ходит с привязанными мочалками на головке (накладными прядями. — Авт.). А какая у нее ужасная челка! Она что, сама не видит себя в зеркале? Аллегрова всю жизнь ходит в парике! И ей, кажется, до лампочки, что выглядит, как продавщица из овощного магазина! Ира тоже экономит на стилистах. Они думают, что парикмахеры должны за ними чемоданы таскать! Когда я пришел к Пугачевой впервые, сразу ей сказал: «Я за вами чемоданы носить не собираюсь!» Алла была обескуражена. А потом заявила: «Я все поняла, кто ты. Ты — приколист!» Из наших звезд могу выделить лишь Тамару Гвердцители . Я столько лет давлю на нее, и она ко мне прислушивается. Сейчас выглядит очень хорошо!

«София выглядит, как ее внучка!»

Знаменитый дизайнер Аника Керимова, сотрудничающая с Наташей Королёвой , Машей Распутиной, Светланой Ходченковой и другими звездами, с мнением Ровалса не согласна. Она считает: Ротару критиковать не стоит. Она смотрится просто роскошно.

— Я в восторге от того, как выглядит София Михайловна, — говорит Аника. — Очень модная и стильная! Платье — роскошное, такие в нынешнем сезоне очень актуальны. Многие клиентки спрашивают у меня: «Как вы думаете, в чем секрет молодости Софии Ротару?» Как раз в том, что она следит за собой. Сейчас она смотрится не старше собственной внучки! Молодец: всем бы так выглядеть в 73 года! Советую всем женщинам брать с нее пример.