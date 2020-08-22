Внук Пугачевой заболел коронавирусом 

Пандемия коронавируса продолжается в мире с середины марта и до настоящего времени. В России за этот период инфекцию подхватили почти 950 тысяч человек. Среди заболевших — простые люди, политики и звезды. И несмотря на то, что сейчас повсеместно фиксируется спад заболеваемости, зараза никуда не делась. Об этом призвал помнить старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков . Музыкант признался, что подхватил коронавирус и почти на месяц выпал из жизни.

Началось все с сильного кашля, причем, появился он внезапно и сразу сильный.

«Всю ночь меня знобило, на след день я лежал с температурой 39, был кашель, все дела» — записал на видео свой рассказ певец.

Анализ показал наличие CoViD-19. Высокая температура держалась пару дней, а потом нормализовалась. Пропало обоняние. И кашель никуда не делся. Пресняков пролечился от пневмонии и спустя два отрицательных теста только смог признаться, что перенес коронавирус.

«Все мои друзья, которые контактировали со мной, также подцепили болезнь. У них были похожие симптомы, но чуть-чуть полегче, чем у меня» — рассказал артист.

Где именно Никита мог подцепить заразу, он не берется гадать — внук Пугачевой уверен, что заболеть можно где угодно.