Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Внук Пугачевой заболел коронавирусом 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Внук Пугачевой заболел коронавирусом
Фото: Teleprogramma.pro
Пандемия коронавируса продолжается в мире с середины марта и до настоящего времени. В России за этот период инфекцию подхватили почти 950 тысяч человек. Среди заболевших — простые люди, политики и звезды. И несмотря на то, что сейчас повсеместно фиксируется спад заболеваемости, зараза никуда не делась. Об этом призвал помнить старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков. Музыкант признался, что подхватил коронавирус и почти на месяц выпал из жизни.
Началось все с сильного кашля, причем, появился он внезапно и сразу сильный.

«Всю ночь меня знобило, на след день я лежал с температурой 39, был кашель, все дела» — записал на видео свой рассказ певец.

Анализ показал наличие CoViD-19. Высокая температура держалась пару дней, а потом нормализовалась. Пропало обоняние. И кашель никуда не делся. Пресняков пролечился от пневмонии и спустя два отрицательных теста только смог признаться, что перенес коронавирус.

«Все мои друзья, которые контактировали со мной, также подцепили болезнь. У них были похожие симптомы, но чуть-чуть полегче, чем у меня» — рассказал артист.

Где именно Никита мог подцепить заразу, он не берется гадать — внук Пугачевой уверен, что заболеть можно где угодно.

«Я так смотрю по улицам, все места, рестораны, мероприятия, где биток людей, все общаются, обнимаются друг с другом, так прямо кайфуют, как будто действительно все нормально» — недоумевает артист, который и сам потерял бдительность. И призвал поклонников: «Перестраховывайтесь и не забывайте о том, что есть такая хрень. Ну не делась она никуда».

Видео дня. Звездные россиянки, выбравшие мужей помоложе
Teleprogramma.pro: последние новости
Лолита выписала бывшего мужа Дмитрия Иванова из своей квартиры Лолита выписала бывшего мужа Дмитрия Иванова из своей квартиры Диана Шурыгина не постеснялась полностью раздеться для откровенного фото в душе Диана Шурыгина не постеснялась полностью раздеться для откровенного фото в душе Рустам Солнцев посмеялся над Ольгой Бузовой, которая собралась «имигрировать в Белорусию» Рустам Солнцев посмеялся над Ольгой Бузовой, которая собралась «имигрировать в Белорусию»
Женский форум
Звёзды , Никита Пресняков , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шурыгина полностью разделась для фото в душе
Шурыгина полностью разделась для фото в душе
Рустам Солнцев показал, как выглядела Лопырёва до пластических операций
Рустам Солнцев показал, как выглядела Лопырёва до пластических операций
Петров публично унизил Бурунова во время интервью
Петров публично унизил Бурунова во время интервью
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Как правильно носить утягивающее белье
02:48
Как правильно носить утягивающее белье
Красота Здоровье
Почему Ветлицкая отказалась от крестной дочери
02:56
Почему Ветлицкая отказалась от крестной дочери
Звёзды
Что будет, если один ученик в классе заболеет COVID
01:32
Что будет, если один ученик в классе заболеет COVID
Дети Здоровье
Шурыгина полностью разделась для фото в душе
00:05
Шурыгина полностью разделась для фото в душе
Звёзды
Звезды, резко похудевшие в 2020 году
09:01
Звезды, резко похудевшие в 2020 году
Звёзды Здоровье
Пенкин размазал коллег у гроба Легкоступовой
00:16
Пенкин размазал коллег у гроба Легкоступовой
Звёзды
В чем разница между кальцинированной и пищевой содой
02:35
В чем разница между кальцинированной и пищевой содой
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение