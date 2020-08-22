Певица Валерия рассказала о собственной версии смерти Валентины Легкоступовой. Свое предположение она выдвинула во время программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.
Валерия рассказала, что познакомилась с Легкоступовой во время учебы в Гнесинке. Она добавила, что знала певицу большую часть жизни.
Звезда уверена, что у ее знакомой не было проблем с алкоголем. Она отметила, что так и не понимает, что произошло с Легкоступовой, так как у нее "не складывается полная картина" произошедшего.
Валерия считает, что версия с алкоголем выглядит странно, так как певица вышла замуж и была счастлива. Кроме того, она начала вновь творчески и духовно развиваться.
«С чего пить? Ее просто к этому подтолкнули, ее вынудили, может быть, насильно заставили», — высказала мнение Валерия.
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