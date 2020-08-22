Асмус обвинили в плагиате Ивлеевой

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«Пародия на Ивлееву»: подписчики обвинили Асмус в плагиате 

WMJ.ru и ещё 2 3 часа назад
Звезда кино поделилась селфи с ярким маникюром и нарвалась на критику фолловеров.
Популярная актриса Кристина Асмус продолжает удивлять подписчиков своего Instagram. На этот раз звезда фильма «Текст» опубликовала селфи, продемонстрировав разноцветный полупрозрачный френч на очень длинной и острой форме ногтей. Девушка использовала почти все цвета радуги: красный, желтый, зеленый, голубой и розовый.
@asmuskristina
Внимательные подписчики заметили, что у Кристины точно такой же маникюр, который сделала себе Настя Ивлеева месяцем ранее. Многие решили, что актриса намеренно копирует стиль популярной блогерши.

«Маникюр и стиль точно такой же как и у Ивлевой», «Ногти, как у Настюшки Ивлеевой», «Ногти Ивлеевой», «Ой кажется…это пародия на Ивлееву» — пишут в комментариях пользователи Сети.

Кристина поспешила оправдаться от обвинений в плагиате. На один из комментариев придирчивого фолловера актриса ответила: «Не знаю, не видела. Мне сделали такой, как попросил худ. по гриму для роли» (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).
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Звёзды , Видео , Кристина Асмус , WMJ.RU
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