Асмус обвинили в плагиате Ивлеевой

Звезда кино поделилась селфи с ярким маникюром и нарвалась на критику фолловеров.

Популярная актриса Кристина Асмус продолжает удивлять подписчиков своего Instagram. На этот раз звезда фильма «Текст» опубликовала селфи, продемонстрировав разноцветный полупрозрачный френч на очень длинной и острой форме ногтей. Девушка использовала почти все цвета радуги: красный, желтый, зеленый, голубой и розовый.

@asmuskristina

Внимательные подписчики заметили, что у Кристины точно такой же маникюр, который сделала себе Настя Ивлеева месяцем ранее. Многие решили, что актриса намеренно копирует стиль популярной блогерши.

«Маникюр и стиль точно такой же как и у Ивлевой», «Ногти, как у Настюшки Ивлеевой», «Ногти Ивлеевой», «Ой кажется…это пародия на Ивлееву» — пишут в комментариях пользователи Сети.

Кристина поспешила оправдаться от обвинений в плагиате. На один из комментариев придирчивого фолловера актриса ответила: «Не знаю, не видела. Мне сделали такой, как попросил худ. по гриму для роли» (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).