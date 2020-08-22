Повиснувшая на цепях Орлова возбудила поклонников 

Знаменитость вырвалась в отпуск на море. Орлова развлекается на дорогих курортах и балует поклонников откровенными снимками. Так, в ее Instagram-аккаунте появилось фото на качели, которая цепями была подвешена над водой. Телеведущая сидела в сексуальной позе на коленях и обвивала руками железные цепи.

"Кайф", — написала она под постом.

@olgaorlova1311

Пользователи были восхищены пикантным фото. Они похвалили фигуру кумира и пожелали ей отличного отдыха.

"Ой боженька как красиво"

"Красотка"

"Оленька, хорошего отдыха"

"Очень красивое фото"

"Какая вы все-таки, Оленька. Качельки классные", — написали в комментариях.

Знаменитость публикует одинокие фото на пляжах. Она не рассказала, с кем именно отправилась отдыхать. Возможно, компанию певице составил ее взрослый мужчина, о котором она раньше упоминала в своих социальных сетях. Пользователи решили, что именно он делает откровенные снимки звезде.