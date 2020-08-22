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Бывший муж Лолиты стал бомжом 

Вечерняя Москва и ещё 4 1 час назад
Бывший муж Лолиты стал бомжом
Фото: Вечерняя Москва
Лолита Милявская подала иск в суд, чтобы выписать бывшего мужа, Дмитрия Иванова, из своей квартиры. С недавнего времени тренер по сквошу не имеет определенного места жительства.
До развода с певицей, который был больше года назад, экс-супруг Лолиты числился в ее квартире. Бывший гражданин Беларуси до брака со звездой официально нигде не был зарегистрирован. Иванов вернул себе такой статус и с 18 августа снова «гуляет сам по себе».
Адвокат Милявской Сергей Жорин подтвердил заявление Иванова о выписке из квартиры певицы. Отмечается, что бывший муж звезды получил российское гражданство, связав себя узами брака с некой пенсионеркой еще до женитьбы на Лолите, сообщает Стархит.
На данный момент мужчина встречается с Ольгой Кулиевой, которая помогает ему финансово.
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Звёзды , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Сергей Жорин , StarHit
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