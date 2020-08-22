Бывший муж Лолиты стал бомжом 

Лолита Милявская подала иск в суд, чтобы выписать бывшего мужа, Дмитрия Иванова , из своей квартиры. С недавнего времени тренер по сквошу не имеет определенного места жительства.

До развода с певицей, который был больше года назад, экс-супруг Лолиты числился в ее квартире. Бывший гражданин Беларуси до брака со звездой официально нигде не был зарегистрирован. Иванов вернул себе такой статус и с 18 августа снова «гуляет сам по себе».

Адвокат Милявской Сергей Жорин подтвердил заявление Иванова о выписке из квартиры певицы. Отмечается, что бывший муж звезды получил российское гражданство, связав себя узами брака с некой пенсионеркой еще до женитьбы на Лолите, сообщает Стархит.

На данный момент мужчина встречается с Ольгой Кулиевой, которая помогает ему финансово.