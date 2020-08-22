«Эмигрируй с планеты Земля»: Бузову затравили в Сети

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«Эмигрируй лучше сразу с планеты Земля» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Шоумен Рустам Солнцев в Instagram посмеялся над певицей Ольгой Бузовой. Ранее она в сторис разместила пост, в котором высказала свое недоумение, что происходит в России в связи с событиями вокруг общественного деятеля Алексея Навального, оказавшегося в коме. «Даже в диктаторской Белорусии такого не было! Если Алексей умрет, я точно имигрирую!»
«Оля!» — кратно подписал свой пост Рустам Солнцев.
Между тем пользователи обратили внимание, что исполнительница допустила сразу несколько грубых орфографических ошибок в своем «послании». Кто-то и вовсе пожелал исполнительнице, которая вскоре удалила пост, счастливого пути.

«До свидания, Ольга», «Эмигрируй лучше сразу с планеты Земля», «Помогите ей собрать чемоданы уже. Так быстрее будет».

Напомним, что Ольга Бузова одна из самых раскрученных персон в мире российского шоу-бизнеса. Чуть больше года назад у нее наконец-то после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым появился молодой человек. Это блогер Давид Манукян, с которым она сейчас счастлива.
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Звёзды , Видео , Рустам Солнцев , Дмитрий Тарасов , Алексей Навальный , Давид Манукян
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