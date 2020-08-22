«Эмигрируй с планеты Земля»: Бузову затравили в Сети

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Шоумен Рустам Солнцев в Instagram посмеялся над певицей Ольгой Бузовой. Ранее она в сторис разместила пост, в котором высказала свое недоумение, что происходит в России в связи с событиями вокруг общественного деятеля Алексея Навального , оказавшегося в коме. «Даже в диктаторской Белорусии такого не было! Если Алексей умрет, я точно имигрирую!»

«Оля!» — кратно подписал свой пост Рустам Солнцев.

Между тем пользователи обратили внимание, что исполнительница допустила сразу несколько грубых орфографических ошибок в своем «послании». Кто-то и вовсе пожелал исполнительнице, которая вскоре удалила пост, счастливого пути.

«До свидания, Ольга», «Эмигрируй лучше сразу с планеты Земля», «Помогите ей собрать чемоданы уже. Так быстрее будет».