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«Бездари»: Пенкин размазал коллег у гроба Легкоступовой 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Убитый горем певец раскритиковал российскую эстраду.
Сергей Пенкин стал одним из немногих звезд, пришедших проститься с Валентиной Легкоступовой. На церемонии прощания на Принце Серебряном лица не было: слишком тяжело он переживает уход своей звездной подруги.
Артист сокрушался: у Валентины — певицы мирового уровня — не было такого успеха, которого она заслуживала. В последние годы артистка жила весьма скромно: давала концерты, получая за свои выступления не слишком большие гонорары.

— Валентина — талант! — не мог сдержать эмоций Пенкин. — Таких артистов надо ценить, а не тех бездарей, которые сейчас выступают на сцене. Ценить при жизни, а не тогда, когда они уходят.

Свою оценку трагедии, случившейся в жизни Валентины Легкоступовой, Сергей давать не стал. После своей эмоциональной речи он молча удалился.
До сих пор неизвестно, где будет захоронен прах Валентины Легкоступовой. Последний муж певицы Юрий Фирсов заявил: артистка мечтала, чтобы ее прах развеяли над Тенерифе. Это место на Канарах звезда очень любила. Она прожила там пять лет, занимаясь риелторским бизнесом.
Впрочем, звездные коллеги в словах Фирсова сомневаются. По их словам, Легкоступова не собиралась умирать. Она активно готовилась к 55-летнему юбилею: сделала ряд пластических операций и мечтала отравиться в гастрольный тур.
— Незадолго до трагедии Валентина сказала мне: «Я наконец почувствовала, каково это — любить и быть любимой!» — рассказывает светский репортер Sobesednik.ru Денис Сорокин. — Нашего общего друга, концертного организатора, просила: «Пожалуйста, загрузи меня работай. Свой юбилейный год я должна провести на сцене». У них было много планов относительно гастролей. Но, к сожалению, всем им не суждено было сбыться…
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Звёзды , Видео , Денис Сорокин , Юрий Фирсов , Сергей Пенкин , ИД "Собеседник"
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