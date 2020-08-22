Пенкин размазал коллег у гроба Легкоступовой

Убитый горем певец раскритиковал российскую эстраду.

Сергей Пенкин стал одним из немногих звезд, пришедших проститься с Валентиной Легкоступовой. На церемонии прощания на Принце Серебряном лица не было: слишком тяжело он переживает уход своей звездной подруги.

Артист сокрушался: у Валентины — певицы мирового уровня — не было такого успеха, которого она заслуживала. В последние годы артистка жила весьма скромно: давала концерты, получая за свои выступления не слишком большие гонорары.

— Валентина — талант! — не мог сдержать эмоций Пенкин. — Таких артистов надо ценить, а не тех бездарей, которые сейчас выступают на сцене. Ценить при жизни, а не тогда, когда они уходят.

Свою оценку трагедии, случившейся в жизни Валентины Легкоступовой, Сергей давать не стал. После своей эмоциональной речи он молча удалился.

До сих пор неизвестно, где будет захоронен прах Валентины Легкоступовой. Последний муж певицы Юрий Фирсов заявил: артистка мечтала, чтобы ее прах развеяли над Тенерифе. Это место на Канарах звезда очень любила. Она прожила там пять лет, занимаясь риелторским бизнесом.

Впрочем, звездные коллеги в словах Фирсова сомневаются. По их словам, Легкоступова не собиралась умирать. Она активно готовилась к 55-летнему юбилею: сделала ряд пластических операций и мечтала отравиться в гастрольный тур.