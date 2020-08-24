Шура удивил поклонников сильно постройневшей фигурой 

45-летний певец Шура (настоящее имя Александр Медведев — прим.ред.) немало удивил поклонников новым фото в блоге. «Есть у меня в ленте любители обнимашек?» — интересуется сильно похудевший Шура, обнимая березу.

@shuramedvedev

Феноменальное похудение артиста не осталось незамеченным — фолловеры в восхищении:

«Вы стройный теперь как береза», «В какой Вы замечательной форме. Просто красавец», «Саша вы выглядите просто великолепно. Как так похудели?», «Ну, как так можно похудеть? Классссс, сила воли+характер», «Какой хорошенький», «Как кипарис», «Как похудел, красота», «Какой стройный!», «Ой, как похудел-то….. мальчик такой», «Вот это — трансформация тела», «Вы такой молодец», «У вас уже осиная талия», «Боже, как Вы похудели! Срочно покормить человека!», «Боже мой, это что за стройный мальчик у нас тут!?», «Вы прекрасно выглядите», «Вау, какой стройный парень, красавчик».

Напомним, не так давно Шура рассказал, что перенес операцию из-за обнаруженной грыжи желудка: «Это была 25-я операция в моей жизни. Я просто пошел сдать анализы вместе с подругой за компанию, проглотили „кишку“… И тут раз — и у меня онкология. Приходит медсестра и говорит, что мне через два дня на операционный стол. Оказалось, у меня в желудке была грыжа 13 сантиметров. Я 12 лет пил таблетки от изжоги и не подозревал, что у меня на самом деле такие проблемы. Онкологические болячки не болят, только когда они в четвертой стадии. Провели экстренную операцию». Вероятно, строгая диета, которой после операции придерживался артист, отразилась на его внешности.