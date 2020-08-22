Звездные скандалы в самолетах

Некоторые селебрети позволяют себе устраивать скандалы даже в небе.

По словам очевидцев, Кэмпбелл — настоящая истеричка. Супермодель славится своим скверным характером и не умеет подавлять в себе гнев. Ей ничего не стоит поднять руку на того, кто ей не угодил. В 2008 году Наоми вывели из-за аэропорта четверо полицейских. У модели пропала сумка с одеждой и она устроила скандал, после чего её обязали к общественным работам и выплате штрафа.

Немного со странностями или переволновалась перед полетом и перебрала с алкоголем? Кейт Мосс два часа доказывала работникам авиакомпании, что нет ничего страшного, если она полетит без билета. Девушка действительно не могла понять, почему её не пускают на борт самолета без посадочного талона. В итоге, Мосс пустили в самолет, чтобы не продолжать скандал.

Супруге Дэвида Бэкхема всегда нужно выглядеть на все 100%. Даже в аварийной ситуации… Летела женщина с детьми спокойно первым классом. Конечно, Виктория сняла макияж и надела удобную пижаму. А тут какая-то птица посмела в двигатель залететь, да еще и аварийную посадку додумались совершить. В общем, сотрудники самолёта около получаса ждали, пока дизайнер приведёт себя в божеский вид, чтобы эвакуироваться.

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Фронтмена рок-группы «Green Day» выпроводили с борта самолёта за неприличный внешний вид. Никто не знает с какой целью Билли Джо это сделал, но его штаны были опущены по неприличия. Когда его попросили подтянуть брюки мужчина грубо ответил, что никого это не должно волновать. Закончилось это всё жутким скандалом и музыкант пожаловался на авиакомпанию. Ему выписали новый билет и принесли свои извинения.

Линдси Лохан вообще нельзя назвать пай — девочкой. То наркотики, то алкоголь. Да и характер свой любит показать. Вот, например, в 2009 году Линдси хотела улететь из Тампы в Лос-Анджелес первым классом. Но вот только она забыла, что не все желания исполняются сиюминутно. Билетов в первый класс не оказалось и она громко и долго негодовала не отходя от терминала.

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А вот эта женщина очень любит поскандалить на борту самолёта. Ксения Анатольевна не раз устраивала дебош прямо на борту самолёта. Сначала во время посадки она отказалась выключать свой ноутбук. Потом ей было всё равно на то, что посадка на самолёт закончилась и требовала её пропустить. Это закончилось тем, что Собчак оказалась в отделении полиции. А во время беременности уж совсем гормоны разыгрались и она пыталась попасть в кабину пилота, чтобы устроить ему скандал.

Светлана еще не дойдя до борта самолёта успела поругаться с сотрудниками аэропорта Шереметьево . Сотрудники должны были встретить певицу и ее двух дочерей у паспортного контроля, чтобы сопроводить до VIP-зала. В итоге Лобода никого не дождалась и это её вывело из себя. Женщина ругалась так, что слышали все. Она заявила, что платит деньги за комфорт и её возмущает неисполнение обязанностей.

Поговаривают, что Киркоров даже выбил зуб одному из пассажиров. Вместе с королем эстрады летели менеджеры Соликамского магниевого завода , которые были пьяны. Мужчины возмущались почему их вещи снимают с борта из-за перегруза и хамили сотрудникам. Филипп Киркоров встал на защиту справедливости и устроил дебош двум менеджерам.

Аверин слегка переволновался и переборщил с алкоголем перед полётом. В состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина оскорблял сотрудников авиакомпании и устроил настоящий дебош вместе со своим концертным директором. А по прилёту их встретили уже сотрудники МВД . Сам Максим Аверин не стал приносить извинения и не признавал своей вину, аргументируя, что никаких скандалов не было.