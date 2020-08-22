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Звёздные скандалы в самолётах 

New Magazine 8 часов назад
Звездные скандалы в самолетах
Фото: Instagram
Некоторые селебрети позволяют себе устраивать скандалы даже в небе.

Наоми Кэмпбелл

По словам очевидцев, Кэмпбелл — настоящая истеричка. Супермодель славится своим скверным характером и не умеет подавлять в себе гнев. Ей ничего не стоит поднять руку на того, кто ей не угодил. В 2008 году Наоми вывели из-за аэропорта четверо полицейских. У модели пропала сумка с одеждой и она устроила скандал, после чего её обязали к общественным работам и выплате штрафа.

Кейт Мосс

Немного со странностями или переволновалась перед полетом и перебрала с алкоголем? Кейт Мосс два часа доказывала работникам авиакомпании, что нет ничего страшного, если она полетит без билета. Девушка действительно не могла понять, почему её не пускают на борт самолета без посадочного талона. В итоге, Мосс пустили в самолет, чтобы не продолжать скандал.

Виктория Бэкхем

Супруге Дэвида Бэкхема всегда нужно выглядеть на все 100%. Даже в аварийной ситуации… Летела женщина с детьми спокойно первым классом. Конечно, Виктория сняла макияж и надела удобную пижаму. А тут какая-то птица посмела в двигатель залететь, да еще и аварийную посадку додумались совершить. В общем, сотрудники самолёта около получаса ждали, пока дизайнер приведёт себя в божеский вид, чтобы эвакуироваться.
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Билли Джо Армстронг

Фронтмена рок-группы «Green Day» выпроводили с борта самолёта за неприличный внешний вид. Никто не знает с какой целью Билли Джо это сделал, но его штаны были опущены по неприличия. Когда его попросили подтянуть брюки мужчина грубо ответил, что никого это не должно волновать. Закончилось это всё жутким скандалом и музыкант пожаловался на авиакомпанию. Ему выписали новый билет и принесли свои извинения.

Линдси Лохан

Линдси Лохан вообще нельзя назвать пай — девочкой. То наркотики, то алкоголь. Да и характер свой любит показать. Вот, например, в 2009 году Линдси хотела улететь из Тампы в Лос-Анджелес первым классом. Но вот только она забыла, что не все желания исполняются сиюминутно. Билетов в первый класс не оказалось и она громко и долго негодовала не отходя от терминала.
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Ксения Собчак

А вот эта женщина очень любит поскандалить на борту самолёта. Ксения Анатольевна не раз устраивала дебош прямо на борту самолёта. Сначала во время посадки она отказалась выключать свой ноутбук. Потом ей было всё равно на то, что посадка на самолёт закончилась и требовала её пропустить. Это закончилось тем, что Собчак оказалась в отделении полиции. А во время беременности уж совсем гормоны разыгрались и она пыталась попасть в кабину пилота, чтобы устроить ему скандал.

Светлана Лобода

Светлана еще не дойдя до борта самолёта успела поругаться с сотрудниками аэропорта Шереметьево. Сотрудники должны были встретить певицу и ее двух дочерей у паспортного контроля, чтобы сопроводить до VIP-зала. В итоге Лобода никого не дождалась и это её вывело из себя. Женщина ругалась так, что слышали все. Она заявила, что платит деньги за комфорт и её возмущает неисполнение обязанностей.

Филипп Киркоров

Поговаривают, что Киркоров даже выбил зуб одному из пассажиров. Вместе с королем эстрады летели менеджеры Соликамского магниевого завода, которые были пьяны. Мужчины возмущались почему их вещи снимают с борта из-за перегруза и хамили сотрудникам. Филипп Киркоров встал на защиту справедливости и устроил дебош двум менеджерам.

Максим Аверин

Аверин слегка переволновался и переборщил с алкоголем перед полётом. В состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина оскорблял сотрудников авиакомпании и устроил настоящий дебош вместе со своим концертным директором. А по прилёту их встретили уже сотрудники МВД. Сам Максим Аверин не стал приносить извинения и не признавал своей вину, аргументируя, что никаких скандалов не было.

Виктория Лопырёва

Лопырёва была бы первая в черном списке “Аэрофлота”, если бы такая функция была возможна. Её сняли с рейса из-за неподобающего и хамского поведения по отношению к правилам полёта. Викторию совершенно не смущало то, что её телефонный разговор создаёт помехи. Ноги она закинула на стену борта. А просьбы просьбы отключения телефона модель игнорировала. В своей вине Виктория не созналась и считает, что всё дело в стюардессе.
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Звёзды , Линдси Лохан , Филипп Киркоров , Виктория Бэкхем , Дэвид Бэкхем , Максим Аверин , Кейт Мосс , Наоми Кэмпбелл , Светлана Лобода , Билли Армстронг , Ксения Собчак , Виктория Лопырева , Аэрофлот , Соликамский магниевый завод , Аэропорт Шереметьево , МВД
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