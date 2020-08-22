Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Афродита»: 42-летняя Ольга Орлова в бикини запечатлелась под струями воды 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Орлова показала идеальную фигуру под струями воды
Фото: @olgaorlova1311
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ, 42-летняя Ольга Орлова отправилась в долгожданный отпуск. Звезда не стала выбирать отечественные курорты, как это сделала ее напарница Ксения Бородина, предпочтя турецкие пляжи, и улетела в Бодрум.
Оттуда артистка зачастила с пляжными фото. Одно из которых, где Орлова принимает душ на свежем воздухе, демонстрируя идеальный силуэт, привело в настоящий экстаз многих поклонников.
@olgaorlova1311
«Фигура бомба! Собираюсь худеть после этого фото. Вы меня вдохновили. Супер!», «У Ольги О есть дети? у нее фигурка как 20ти летней», «Фигура идеальная», «Афродита», «Очень красивая», «Просто чудесная фигура!» «Оля, поделитесь секретом стройности», «О такой фигуре можно только мечтать! Олечка отлично выглядите» — и это лишь часть лестных комментариев под снимком.
Сама Орлова всего-навсего спросила, какую книгу подписчики могли бы посоветовать почитать на отдыхе. Многие дали свои рекомендации, но некоторые отметили, что лучше наслаждаться отпуском и ни о чем не думать — получится идеальная перезагрузка.
Видео дня. Звездные россиянки, выбравшие мужей помоложе
Teleprogramma.pro: последние новости
Диана Шурыгина не постеснялась полностью раздеться для откровенного фото в душе Диана Шурыгина не постеснялась полностью раздеться для откровенного фото в душе Стилист Пугачевой назвал неожиданную причину злости и жадности «соломенной вдовы» Ротару Стилист Пугачевой назвал неожиданную причину злости и жадности «соломенной вдовы» Ротару «Где-то под радугой»: Ольга Серябкина в «шахматном» купальнике позировала на лужайке «Где-то под радугой»: Ольга Серябкина в «шахматном» купальнике позировала на лужайке
Женский форум 1
Звёзды , Ксения Бородина , Ольга Орлова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Муцениеце в бикини сверкнула эффектным декольте
Муцениеце в бикини сверкнула эффектным декольте
«Ножки нужно эпилировать»: Летучую затравили за волосы
«Ножки нужно эпилировать»: Летучую затравили за волосы
53-летняя Хайек в купальнике удивила фигурой
53-летняя Хайек в купальнике удивила фигурой
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Как правильно носить утягивающее белье
02:48
Как правильно носить утягивающее белье
Красота Здоровье
Почему Ветлицкая отказалась от крестной дочери
02:56
Почему Ветлицкая отказалась от крестной дочери
Звёзды
Что будет, если один ученик в классе заболеет COVID
01:32
Что будет, если один ученик в классе заболеет COVID
Дети Здоровье
Шурыгина полностью разделась для фото в душе
00:05
Шурыгина полностью разделась для фото в душе
Звёзды
Звезды, резко похудевшие в 2020 году
09:01
Звезды, резко похудевшие в 2020 году
Звёзды Здоровье
Асмус обвинили в плагиате Ивлеевой
00:57
Асмус обвинили в плагиате Ивлеевой
Звёзды
Пенкин размазал коллег у гроба Легкоступовой
00:16
Пенкин размазал коллег у гроба Легкоступовой
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение