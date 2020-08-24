Кудрявцева в купальнике показала складки на боках

Знаменитость поделилась честным фото без фильтров, сделанным на отдыхе в Турции.

До этого ведущая неоднократно демонстрировала снимки в купальниках разных расцветок и фасонов. Однако последняя фотография вызвала живой интерес поклонников именно благодаря своей естественности. Звезда решила не скрывать, как она выглядит на самом деле и не прибегать к ретуши.

На фото 49-летняя Кудрявцева запечатлена в раздельном красном купальнике. Она дополнила образ красной косынкой и солнцезащитными очками. Выбранный ракурс предоставил возможность рассмотреть длинные стройные ноги, но при этом сделал акцент на недостатках фигуры. На боках ведущей отчетливо видны складки.

@leratv

Впрочем, преданных поклонников знаменитости это нисколько не смутило. Они в очередной раз выразили восхищение тем, насколько молодо Лера выглядит в своем возрасте. Более того, многие пользователи сети похвалили Кудрявцеву за смелость. Они назвали ведущую настоящей и написали, что она относится к числу немногих звезд, кто стремится ввести моду на честные снимки без обработки в графических редакторах.