Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лера Кудрявцева в купальнике показала складки на боках 

Клео.Ру и ещё 11 1 час назад
Кудрявцева в купальнике показала складки на боках
Фото: Клео.Ру
Знаменитость поделилась честным фото без фильтров, сделанным на отдыхе в Турции.
До этого ведущая неоднократно демонстрировала снимки в купальниках разных расцветок и фасонов. Однако последняя фотография вызвала живой интерес поклонников именно благодаря своей естественности. Звезда решила не скрывать, как она выглядит на самом деле и не прибегать к ретуши.
На фото 49-летняя Кудрявцева запечатлена в раздельном красном купальнике. Она дополнила образ красной косынкой и солнцезащитными очками. Выбранный ракурс предоставил возможность рассмотреть длинные стройные ноги, но при этом сделал акцент на недостатках фигуры. На боках ведущей отчетливо видны складки.
@leratv
Впрочем, преданных поклонников знаменитости это нисколько не смутило. Они в очередной раз выразили восхищение тем, насколько молодо Лера выглядит в своем возрасте. Более того, многие пользователи сети похвалили Кудрявцеву за смелость. Они назвали ведущую настоящей и написали, что она относится к числу немногих звезд, кто стремится ввести моду на честные снимки без обработки в графических редакторах.
Видео дня. Звезды, резко похудевшие в 2020 году
Клео.Ру: последние новости
Александр Петров публично унизил Бурунова во время интервью Александр Петров публично унизил Бурунова во время интервью 53-летняя Сальма Хайек блеснула роскошной фигурой в бикини 53-летняя Сальма Хайек блеснула роскошной фигурой в бикини Янис Тимма показал, в каком виде Седокова ездит на велосипеде Янис Тимма показал, в каком виде Седокова ездит на велосипеде
Женский форум
Звёзды , Лера Кудрявцева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова
Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова
Рустам Солнцев показал, как выглядела Лопырёва до пластических операций
Рустам Солнцев показал, как выглядела Лопырёва до пластических операций
Шурыгина полностью разделась для фото в душе
Шурыгина полностью разделась для фото в душе
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
02:49
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
Мода Красота
Привычки, которые мешают вам худеть
05:00
Привычки, которые мешают вам худеть
Здоровье Психология
Российские звезды, которым стукнуло 40 в 2020 году
05:08
Российские звезды, которым стукнуло 40 в 2020 году
Звёзды
Какими стали красавцы, сводившие женщин с ума
09:09
Какими стали красавцы, сводившие женщин с ума
Красота Звёзды
Диетологи раскрыли секрет самого полезного завтрака
00:22
Диетологи раскрыли секрет самого полезного завтрака
Еда Здоровье
Выяснилось, что происходит в «Детской пыточной»
02:02
Выяснилось, что происходит в «Детской пыточной»
Дети
Как правильно носить утягивающее белье
02:48
Как правильно носить утягивающее белье
Красота Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение