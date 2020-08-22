«Пожилой и недобогатый нашел свою недокрасивую»

«На каком основании у нас каждую косматую девку с раздутыми губами и активным Инстаграмом именуют моделью?»

После чего объяснила свою позицию, не стесняясь в выражениях:

«Анкета в эскорт-агенстве — это не портфолио модели, а презентация проститутки. Страничка в Инстаграме — это не портфолио модели, а набор фотографий очередной девки, даже если та раскорячена в сексуально призывных позах и выходит замуж за селеба прошлого века или засветила пилотку в публичном доме 2».

«Модели — это Синди Кроуфорд Наоми Кэмпбелл или из новых — Кайя Гребер, например. Девки из Инстаграма — это девки из Инстаграма, не более того», — подчеркнула Лена Миро.

Блогер уточнила, что амбиции и даже профессиональные фотографии не делают таких девушек настоящими моделями:

«Я, может, тоже хочу быть врачом, но одного ведь желания для этого недостаточно, не правда ли? Я даже могу спятить и написать у себя в Инстаграме «Врач», но это же не сделает меня врачом. Точно так же фотографии в Инстаграме не сделают девок с улицы моделями».

В конце Лена Миро пожелала молодоженам счастья:

«Ну, а Роме Жукову и его жене, которую СМИ глупо именуют моделью, я, конечно, желаю счастья: пожилой и недобогатый нашёл свою недокрасивую второй свежести».