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Миро объяснила, чем звезды соцсетей отличаются от моделей 

Полина Алферова 4 часа назад
«Пожилой и недобогатый нашел свою недокрасивую»
Фото: @zhukovroma_official
Поводом для очередной разгромной публикации блогера Лены Миро стала свадьба известного певца 90-х годов Романа Жукова и 28-летней модели. Так СМИ обозначили профессию невесты. Именно это и возмутило блогера.

«На каком основании у нас каждую косматую девку с раздутыми губами и активным Инстаграмом именуют моделью?»

После чего объяснила свою позицию, не стесняясь в выражениях:
«Анкета в эскорт-агенстве — это не портфолио модели, а презентация проститутки. Страничка в Инстаграме — это не портфолио модели, а набор фотографий очередной девки, даже если та раскорячена в сексуально призывных позах и выходит замуж за селеба прошлого века или засветила пилотку в публичном доме 2».
«Модели — это Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл или из новых — Кайя Гребер, например. Девки из Инстаграма — это девки из Инстаграма, не более того», — подчеркнула Лена Миро.
Блогер уточнила, что амбиции и даже профессиональные фотографии не делают таких девушек настоящими моделями:

«Я, может, тоже хочу быть врачом, но одного ведь желания для этого недостаточно, не правда ли? Я даже могу спятить и написать у себя в Инстаграме «Врач», но это же не сделает меня врачом. Точно так же фотографии в Инстаграме не сделают девок с улицы моделями».

В конце Лена Миро пожелала молодоженам счастья:
«Ну, а Роме Жукову и его жене, которую СМИ глупо именуют моделью, я, конечно, желаю счастья: пожилой и недобогатый нашёл свою недокрасивую второй свежести».
Ранее «Рамблер» писал, что названа неожиданная версия смерти Легкоступовой.
Видео дня. Звездные россиянки, выбравшие мужей помоложе
Женский форум 8
Звёзды , Роман Жуков , Наоми Кэмпбелл , Лена Миро , Синди Кроуфорд
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