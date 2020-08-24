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Дайнеко показала глубокое декольте 

Вечерняя Москва и ещё 3 2 часа назад
Дайнеко показала глубокое декольте
Фото: Вечерняя Москва
Певица Виктория Дайнеко опубликовала на своей странице в социальной сети новый пост. Она поделилась с аудиторией снимком в откровенном наряде. Подписчики обратили внимание на глубокое декольте на платье артистки.
Дайнеко же в подписи к фото отметила свою новую прическу.
— Все-таки каре выглядит классно, жаль только это кайф на 2-3 месяца, а потом ждешь, когда же снова будет привычная длина, — написала под снимком певица в Instagram.
@victoriadaineko
Однако, как отметили пользователи, на прическу почти никто внимания не обратил. Некоторое фолловеры заподозрили, что певица увеличила грудь с помощью пластической операции, так как раньше она выглядела не так.

«Никто не смотрит на волосы на этом фото»; «Главное, грудь на виду. Какие волосы, какое каре»; «Откуда у нее грудь? У нее ее никогда ведь было», — оставили комментарии фанаты.

Публикация за несколько часов набрала более 11 тысяч лайков.
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Звёзды , Другое , Виктория Дайнеко
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