Певица и телеведущая Ольга Бузова решила покинуть Россию из-за ситуации со скандальным блогером Алексеем Навальным.
Так, звезда российского ТВ опубликовала в своем Instagram сториз со смелым заявлением:
@buzova86
Ранее, как сообщал "Рамблер", Ольгу Бузову заподозрили в сатанизме.
Так, фанаты звезды не первый раз обращают внимание на странные знаки, которые Бузова показывает на сцене.
На этот раз поклонников обеспокоило видео, на котором Ольга крестится: на кадрах она очерчивает в воздухе треугольник через левое плечо, а затем замирает.