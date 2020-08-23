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«Я точно иммигрирую»: Бузова пригрозила покинуть Россию 

Диана Товсепова 2 часа назад
Певица и телеведущая Ольга Бузова решила покинуть Россию из-за ситуации со скандальным блогером Алексеем Навальным.
Так, звезда российского ТВ опубликовала в своем Instagram сториз со смелым заявлением:
@buzova86
Ранее, как сообщал "Рамблер", Ольгу Бузову заподозрили в сатанизме.
Так, фанаты звезды не первый раз обращают внимание на странные знаки, которые Бузова показывает на сцене.
На этот раз поклонников обеспокоило видео, на котором Ольга крестится: на кадрах она очерчивает в воздухе треугольник через левое плечо, а затем замирает.
Звёзды , Видео , Алексей Навальный , Ольга Бузова
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