Так, звезда российского ТВ опубликовала в своем Instagram сториз со смелым заявлением:

@buzova86

Так, фанаты звезды не первый раз обращают внимание на странные знаки, которые Бузова показывает на сцене.

На этот раз поклонников обеспокоило видео, на котором Ольга крестится: на кадрах она очерчивает в воздухе треугольник через левое плечо, а затем замирает.