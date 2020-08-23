«Это же баба Нагиева»: Горбань взбудоражила пляж

33-летняя Мария Горбань призналась, что они так часто с Дмитрием Нагиев играли супружескую пару на экране и даже в рекламных роликах, что поклонники поверили в их союз. Актрису совершенно не расстраивает тот факт, что верные почитатели искренне верят в ее роман с шоуменом. На самом деле знаменитость живет совершенно с другим мужчиной. Мария подметила, что часто слышала в своей адрес: «Смотри, это же баба Нагиева!». К подобным восклицаниям артистка относится спокойно.
«Вот это слава», — приводит 7days.ru слова Марии Горбань.
Как говорит актриса, к Дмитрию она всегда относилась с уважением и даже иногда в шутку обращалась к нему по имени и отчеству. Такая манера Нагиева немало раздражала. Шоумен напоминал партнерше, что между ними не такая большая разница в возрасте.
Свои августовские каникулы Мария проводит в Турции. Там же, к слову, отдыхают и многие другие знаменитости, среди которых: Лера Кудрявцева, Ирина Дубцова, Полина Гагарина. В Instagram актриса поделилась свежим снимком, взбудоражив турецкий пляж.
@gorban_masha
Горбань позировала в соблазнительном мини-бикини без бретелей, похваставшись бесконечными ногами, округлыми бедрами, точеной талией и пышным декольте.
«Фигурка супер, очаровательная и восхитительная», «Где-то рыдает один Нагиев», «Боже! Какая вы идеальная!», «Мария, вы такая красотка! Фигура бомба и животик мечта», «У вас отличная фигура, расскажите про диету!», «Представляю, как народ шеи сворачивает, глядя на вас», «Бомба! Обожаю вас», «Машенька, вы нереально красивая!», «С такой внешностью покорили весь пляж», — такие комментарии появились под снимком актрисы.