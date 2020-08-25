«Били и душили»: Хилтон рассказала о пережитом насилии

39-летняя звезда гламура поделилась очень личной историей из своей жизни.

Совсем скоро выйдет документальный фильм про Пэрис Хилтон This is Paris. Его релиз намечен на 14 сентября. Но подробности картины уже известны. В ней 39-летняя звезда рассказала о травмирующем опыте из детства. Оказывается, Пэрис пережила насилие в подростковом возрасте.

В 17 лет Хилтон с ее родителями жила в отеле в Нью-Йорке и была очень непослушной. Она постоянно сбегала из дома на улицу, отправлялась в клубы и на вечеринки. Никакие запреты и наказания на Пэрис не действовали, поэтому родители решили отправить дочь в школу-интернет в Юту. Как рассказала Хилтон американскому еженедельному журналу People, ее там регулярно «пытали и подвергали психологическому, эмоциональному и физическому насилию».

"Я так долго пыталась похоронить правду, но я горжусь той сильной женщиной, какой я в итоге стала. Люди могут подумать, что мне в жизни далось все легко. Я же хочу показать миру, кто я есть на самом деле",

— говорит Пэрис.

"В школе должен был быть сделан упор на учебу и поведение, но учителя и надзиратели только и делали что издевались над подопечными.

Персонал говорил ужасные вещи. Они постоянно заставляли меня плохо относиться к себе и запугивали меня. Я думаю, их целью было сломить нас…И они применяли физическое насилие, били и душили нас. Они хотели внушить страх нам, чтобы мы не могли ослушаться их",

— рассказывает откровенно звезда.

Пэрис также поделилась, что из-за этого страдала от панических атак и плакала буквально каждый день. В фильме помимо нее о своем травмирующем опыте в этой школе рассказывают одноклассники Хилтон.