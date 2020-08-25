Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Били и душили»: Пэрис Хилтон рассказала о насилии, которое пережила в детстве 

WMJ.ru и ещё 6 1 час назад
«Били и душили»: Хилтон рассказала о пережитом насилии
Фото: WMJ.ru
39-летняя звезда гламура поделилась очень личной историей из своей жизни.
Совсем скоро выйдет документальный фильм про Пэрис Хилтон This is Paris. Его релиз намечен на 14 сентября. Но подробности картины уже известны. В ней 39-летняя звезда рассказала о травмирующем опыте из детства. Оказывается, Пэрис пережила насилие в подростковом возрасте.
В 17 лет Хилтон с ее родителями жила в отеле в Нью-Йорке и была очень непослушной. Она постоянно сбегала из дома на улицу, отправлялась в клубы и на вечеринки. Никакие запреты и наказания на Пэрис не действовали, поэтому родители решили отправить дочь в школу-интернет в Юту. Как рассказала Хилтон американскому еженедельному журналу People, ее там регулярно «пытали и подвергали психологическому, эмоциональному и физическому насилию».

"Я так долго пыталась похоронить правду, но я горжусь той сильной женщиной, какой я в итоге стала. Люди могут подумать, что мне в жизни далось все легко. Я же хочу показать миру, кто я есть на самом деле",

— говорит Пэрис.

"В школе должен был быть сделан упор на учебу и поведение, но учителя и надзиратели только и делали что издевались над подопечными.

Персонал говорил ужасные вещи. Они постоянно заставляли меня плохо относиться к себе и запугивали меня. Я думаю, их целью было сломить нас…И они применяли физическое насилие, били и душили нас. Они хотели внушить страх нам, чтобы мы не могли ослушаться их",

— рассказывает откровенно звезда.
Пэрис также поделилась, что из-за этого страдала от панических атак и плакала буквально каждый день. В фильме помимо нее о своем травмирующем опыте в этой школе рассказывают одноклассники Хилтон.
Видео дня. Какими стали красавцы, сводившие женщин с ума
WMJ.ru: последние новости
«Надо было заключать брачный контракт»: бывший муж Гагариной пошутил на тему развода «Надо было заключать брачный контракт»: бывший муж Гагариной пошутил на тему развода Экс-участник «Дома-2» показал архивные снимки Ксении Бородиной — и они взорвали Сеть Экс-участник «Дома-2» показал архивные снимки Ксении Бородиной — и они взорвали Сеть Внук Михалкова расстался с выпавшей из окна моделью и теперь крутит роман с другой Внук Михалкова расстался с выпавшей из окна моделью и теперь крутит роман с другой
Женский форум
Звёзды , Пэрис Хилтон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джиган показал пикантное фото с Самойловой на курорте
Джиган показал пикантное фото с Самойловой на курорте
Молодой муж Надежды Бабкиной оказался в больнице
Молодой муж Надежды Бабкиной оказался в больнице
Горячая «Мисс США» стала избивать мужчин
Горячая «Мисс США» стала избивать мужчин
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Куда пропали проигравшие участники «Фабрики звезд»
10:56
Куда пропали проигравшие участники «Фабрики звезд»
Звёзды
Как избавить полотенца от запаха сырости
02:43
Как избавить полотенца от запаха сырости
Дом и сад
Что происходит с телом во время сна
10:45
Что происходит с телом во время сна
Здоровье
Бодибилдерши, которые увлеклись и перешли границы
10:05
Бодибилдерши, которые увлеклись и перешли границы
Здоровье Красота
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
02:49
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
Мода Красота
Привычки, которые мешают вам худеть
05:00
Привычки, которые мешают вам худеть
Здоровье Психология
Полностью оголенная Ратаковски показала интимное тату
00:12
Полностью оголенная Ратаковски показала интимное тату
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение