Гузеева поскандалила с продавцом на рынке 

По пути на съемки своего шоу «На дачу» Лариса Гузеева заглянула на рынок за продуктами. Там ей пришлось столкнуться с хамством местных продавцов.

Уж где-где, а на рынке попасть в неприятную ситуацию проще всего. В этом убедилась и телеведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева. Артистка заехала на ближайший рынок за продуктами, а потом собиралась направиться на съемки очередной серии своей программы «На дачу». Только на рынке телеведущей пришлось познакомиться с местным продавцом, который оказался тем еще хамом. Однако затем ситуация приняла неожиданный поворот.

Сначала мужчина сделал Ларисе грубое замечание. Он заявил, что Гузеева якобы страдает от лишнего веса, и стал задавать женщине много бестактных вопросов. Актрисе такое поведение явно не понравилось. Сначала она подумала, что продавец просто зол, поэтому она решила узнать у него имя и поговорить спокойно. Мужчина раскрыл ей то, как его зовут, — Игорь . К слову, так зовут и мужа Гузеевой. Женщина отметила, что он такой же ехидный, и ей, видимо, очень везет на Игорей.

Не обошлось здесь и без словесной перепалки. Однако затем Гузеева призналась — они с Игорем все-таки смогли наладить контакт и подружились. Мужчина предложил Ларисе качественные продукты, бесплатно подарил ей упаковку чечевицы и даже на баяне сыграл.

Напомним, что мужа Гузеевой зовут Игорь Бухаров, по профессии он ресторатор. Пара в браке уже около 20 лет. Ведущая шоу «Давай поженимся» уже не раз отмечала, что счастлива с супругом, однако это не мешает ей делать ему замечания, к примеру, по поводу той же ехидности.