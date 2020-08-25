Фанатов возбудила мокрая грудь Серябкиной

Экс-участница группы "Серебро" Ольга Серябкина выложила снимок во время купания в водоеме. Пользователи Сети были восхищены природной красотой знаменитости.

Ольга Серябкина в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовала фото, на котором она предстала во время купания в водоеме. На кадре артистка позирует в черном бикини, стоя по пояс в воде. При этом знаменитость встала для снимка таким образом, что поклонники смогли увидеть мокрый бюст знаменитости.

— I run things (Я управляю вещами — прим. ред.),

— заявила в подписи к посту знаменитость.

Пользователи Сети в комментариях к публикации отметили, что Серябкина обладает природной красотой, благодаря чему может не стесняться демонстрировать свою фигуру. Кроме того, многие подписчики отметили, что фото получилось очень сексуальным и "будоражащим".

"Природная красота вне конкуренции", "Красотка отдыхает", "Русалка нашего времени", "Секси" (авторский стиль сохранен — прим. ред.),

— высказались фолловеры.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Ольга Серябкина восхитила пользователей Сети новым имиджем.