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Модель показала снимок в просвечивающем грудь топе 

Lenta.ru 16 минут назад
Модель показала снимок в просвечивающем грудь топе
Фото: @popstantot
Модель популярной бренда Fashion Nova попозировала в откровенном образе и удивила поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.
На опубликованном в сети снимке 25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) запечатлена с мокрыми волосами в белых плавках и топе, через который просвечивается ее грудь. Манекенщицу сфотографировали на территории дома в Провансе, Франция. «Солнце в моих мыслях», — подписала она пост, набравший 272 тысячи лайков.
@popstantot
Фото порадовало поклонников знаменитости и они оценили его в комментариях.

«Потрясающе!», «Улыбка — твое лучшее украшение», «Вау, сногсшибательно», «Красотка!», «Ты идеальна», — высказывались они.

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