Модель показала снимок в просвечивающем грудь топе 

Модель популярной бренда Fashion Nova попозировала в откровенном образе и удивила поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На опубликованном в сети снимке 25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) запечатлена с мокрыми волосами в белых плавках и топе, через который просвечивается ее грудь. Манекенщицу сфотографировали на территории дома в Провансе, Франция. «Солнце в моих мыслях», — подписала она пост, набравший 272 тысячи лайков.

@popstantot

Фото порадовало поклонников знаменитости и они оценили его в комментариях.