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Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова 

ИД «Собеседник» и ещё 1 24 августа 2020
Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова
Фото: ИД "Собеседник"
Об отношениях диджея Кати Гусевой и Филиппа Киркорова в тусовке ходят легенды. Совсем недавно Катя призналась, что не против выйти замуж за поп-короля. А на днях и вовсе заявила: в ожидании предложения Фила она даже отказалась от секса.

— Сейчас я берусь за любую работу, — говорит Катя. — В июле побила рекорд лета: у меня было 24 концерта за месяц. В основном выступаю в Москве, которая раньше меня не жаловала. Столичные клубы не могли потянуть мой гонорар. Но сейчас из-за пандемии я его уменьшила в три раза, поэтому зовут охотно.

Впрочем, несмотря на большое количество выступлений, Гусева не шикует. Говорит, что заработка хватает лишь на то, чтобы не бедствовать.

— Как я называю, сейчас «живу в ноль», — улыбается Катя. — Денег хватает только на то, чтобы покрыть расходы. Мой прожиточный минимум — 250 тысяч рублей в месяц. Эти деньги идут на меня, мою дочь, родителей и двух собачек. Шиковать себе не позволяю. Даже одежду не покупаю. К счастью, у меня есть дизайнер, который бесплатно отшивает мне все наряды. Приобретать что-то новое для гардероба просто нереально.

Иногда новыми нарядами Катю радует Филипп Киркоров, с которым ей приписывают романтические отношения.

— Филипп на меня очень сильно обиделся из-за того, что я не смогла полететь с ним на отдых, — делится Катя. — Но у меня в эти дни была работа. А я такой человек: если пообещала клиенту работать, не могу отменить. Я рада, что в конечном итоге Филипп это понял. Мы хорошо сейчас общаемся. Хотя наши отношения больше напоминают качели. Иногда они заходят в стадию мужчины и женщины. Порой — просто дружеские. А иногда он вообще меня не любит!

Катя признается: она не против выйти замуж за поп-короля уже в этом году. Но он до сих пор не сделал ей предложения руки и сердца. В своих интервью Киркоров повторяет: пока не смог найти женщину, похожую на Аллу Пугачеву. Катю такие высказывания Филиппа не обижают.

— Я на Аллу Борисовну, конечно, вообще не похожа, — вздыхает Катя. — Думаю, что Филипп мне симпатизирует в большей степени из-за того, что я нравлюсь его детям. Их же никогда не обманешь. Если ты хороший человек, дети к тебе пойдут. Подарками их купить невозможно! Вы представляете, сколько у них всего! Хотя я стараюсь их радовать. Мартину подарила футболку на день рождения и коллекционную машину. А Алле-Виктории — милейшего щенка. Правда, не живого!

По словам Гусевой, сейчас она смотрит только на Киркорова. Из-за него она даже отказалась от секса.

— У меня сейчас действительно нет никаких отношений с мужчинами! — говорит Гусева. — Я все жду Филиппа. Надеюсь, что он скоро уже созреет!

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Звёзды , Филипп Киркоров , Алла Пугачева
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